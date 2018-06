Flüchtlinge auch in ehemalige Gaststätte

Wo einst ausgeschenkt worden ist, ziehen bald Flüchtlinge ein. Nach dem ehemaligen Kindergarten auf dem Bleichberg macht die Stadt Laichingen ein zweites Gebäude fit für den Einzug von Flüchtlingen: eine ehemalige Gaststätte in der Bahnhofstraße.

Nachdem die Stadt das Haus gemietet hat, wird es nun innen umgebaut. Der Bauausschuss genehmigte am Mittwochabend entsprechende Pläne, im ehemaligen Gastraum zwei Wohnungen einzubauen (Mittels Trennwänden aus Gipskarton), sowie einen großen Gemeinschaftsraum. Einziehen sollen Flüchtlinge auch in schon bestehende Wohnräume im Ober- und Dachgeschoss. Wie im alten Kindergarten sollen in der ehemaligen Gaststätte bis zu 20Menschen wohnen können.

Wer genau hier einmal einziehen soll, das liegt aber nicht in der Hand der Stadt. Laichingen bekommt nach einem festgelegten Schlüssel entsprechend seiner Einwohnerzahl die Personen zugewiesen. Es sind aber Menschen, die eine gute Bleibeperspektive haben. Zuvor waren sie in einer der Unterkünfte des Kreises untergebracht. Deshalb heißt die Form der Unterbringung „Anschlussunterbringung“. Auch in den ehemaligen Kindergarten am Bleichberg ziehen Flüchtlinge in Form der Anschlussunterbringung. Die Stadt rechnet mit 175 Menschen, für die sie im kommenden Jahr ein Dach überm Kopf besorgen muss.