Firmung 2022 der Seelsorgeeinheit Laichinger Alb

„Wer Jesus für mich ist? Einer, der für mich ist. Was ich von Jesus halte? Dass er mich hält.“

„Damit ist der Beistand gemeint, der euch niemals alleine lässt. Jesus steht zu euch zu jeder Zeit und überall - und er hält zu euch. Das sollt ihr im Sakrament der Firmung spüren, so dass ihr euch traut, euren Lebensweg bewusst im Glauben an Jesus zu gehen. So könnt ihr eure Berufung erkennen, die Gott für euch bereithält.“ Mit diesen Worten interpretierte Pfarrer Karl Enderle die tiefsinnigen Zeilen des Theologen Lothar Zenetti. Sie wurden durch die Zeichenhandlung des Sakramentes einprägsam verdeutlicht.

Pfarrer Enderle spendete im Auftrag des Bischofs Dr. Gebhard Fürst am Sonntag, 3. Juli, 25 jungen Menschen aus der Seelsorgeeinheit das Sakrament der Geistbegabung. Aus der Kirchengemeinde Mutter Maria Ennabeuren: Bastian Frank, Moritz Hettrich, Florian Schmid, Julia Schmid, Lena Sommer und Nora Stehle; Maria Königin Laichingen: Leonie Barth, Oliver Kaminski, Sofia Marszalek, Vallerie Matekalo, Milosz Paczkowksi, Kamil Paczkowski, Olaf Wajs und Nikolaj Wenisch; Sankt Brigitta Suppingen: Tomislav Babel und Fabiana Nicolosi; Christkönig Westerheim: Jana Ascher, Kathleen Ascher, Luisa Göser, Ida Kramer, Ben Maier, Jana Margull, Franziska Mintus, Lena Müller und Sophia Priel.

Die junge Westerheimer Band „Today“ setzte mit Musik und Gesang spirituelle Akzente, Orgel und Gemeindegesang ermöglichte die aktive Teilnahme der Gläubigen an die Liturgie; die Verantwortung der Eltern für die Wegweisung im Glauben ihrer Kinder kam im Segenslied des „Papa“-Projektchors sinnfällig zum Ausdruck. Die Feier der Firmung - ein Fest, das in den Alltag hineinreichen möge: „Jesus als Freund und Beistand an der Seite zu wissen, das macht aus dem Leben ein Fest“, gab Pfarrer Enderle der feiernden Gemeinde mit auf den Weg.