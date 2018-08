Firma SAM pleite – 400 Arbeiter in Feldstetten sind betroffen

Hiobsbotschaft für den Teilort Feldstetten und die gesamte Stadt Laichingen. Nach Informationen der IG Metall Göppingen-Geislingen ist der Automobilzulieferer SAM automotive insolvent. Betroffen von der Pleite ist auch der Standort in Feldstetten. Zuletzt waren dort etwas mehr als 400 Angestellte beschäftigt.

Grund für die Insolvenz sei nach Angaben der Gewerkschaft eine gescheiterte „Restrukturierungs-Strategie“ des Investors Bregal Unternehmerkapital (Sitz in München). Dies ist eine Beteiligungsgesellschaft, hinter der sich die holländische Familie Brenninkmeijer verbirgt, die das Modehaus C&A gründete. Bregal Unternehmerkapital hatte die Firma SAM 2016 von der Binder-Gruppe übernommen.

Als erster hatte am Montag die Filstalwelle über die Insolvenz berichtet. Hauptsitz von SAM automotive ist in Böhmenkirch im Landkreis Göppingen.

SAM automotive hat 2000 Mitarbeiter, gut 400 davon haben zuletzt in Feldstetten gearbeitet. Sie dürften nun hoffen, dass der Insolvenzverwalter vom Stuttgarter Büro „Holger Leichtle – Schultze & Braun“ die Arbeitsplätze doch noch retten kann. Gescheitert sei der Sanierungsplan deshalb, „weil kein angemessener Finanzierungsrahmen vorgelegt worden ist“, so die Filstalwelle. Banken hätten nicht zu zusätzlichen Einlagen bewegt werden können.

In die Schlagzeilen war die Firma schon im vergangenen Sommer geraten. SAM-Mitarbeiter, auch in Feldstetten, legten ihre Arbeit nieder und forderten eine bessere Bezahlung. Später wurde eine Einigung erzielt, die Lohnsteigerungen und Sonderzahlungen beinhaltete. Schon damals sprach das Management von einer „wirtschaftlich schwierigen Situation“, in der sich das Unternehmen befinde.

Bürgermeister: Produkte sind gut

Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann zeigte sich besorgt. Trotzdem äußerte er die Hoffnung, dass die Arbeitsplätze erhalten werden können. Aus seiner Sicht seien die Produkte der Firma gut. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Zierleisten für Autos. In Feldstetten waren zuletzt die mechanische Fertigung, das 3D-Laserschneiden, das Folgeverbundstanzen, ein Endenschließautomat sowie Fensterschachtleisten und Dachzierleisten angesiedelt.

Die IG Metall Göppingen-Geislingen kritisiert einen Plan der Geschäftsführung von SAM, Teile der Produktion in die Slowakei zu verlagern. Diese Energie hätte aus Sicht der Gewerkschaft in die Umstrukturierung und Verbesserung der bestehenden Produktion gesteckt werden müssen. Jetzt müsse man verhindern, so die IG Metall weiter, dass die Beschäftigten auf der Strecke bleiben. Demnach werde es eine der ersten Aufgaben des Insolvenzverwalters sein, die Vorfinanzierung von Insolvenzausfallgeld zu organisieren, damit die Beschäftigten ihren nächsten Lohn Mitte September pünktlich erhalten. Ebenfalls habe die Belieferung der Kunden höchste Priorität.