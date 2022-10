Filmabend der evangelischen Frauengruppe im Gemeindehaus

Die Frauengruppe der evangelischen Kirche Laichingen trifft sich am Montag, 24. Oktober, zum Filmabend im Erdgeschoss des evangelischen Gemeindehauses, Großer Saal. Am 14. Oktober 1888 wurde von Louis Le Prince der erste Film der Welt gedreht. Diesser dauerte zwei Sekunden, nur vier Personen sind hierbei zu sehen. „Bei unseren Film machen etwas mehr Schauspieler mit und er dauert länger. Lasst euch überraschen“, heißt es in der Ankündigung.