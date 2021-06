Feuerwehren im Kreis erhalten 1,1 Millionen Euro

„Mehr als 1,1 Millionen Euro für die Feuerwehren im Alb-Donau-Kreis: Das sind sehr positive Nachrichten“, freute sich Kreisbrandmeister Ralf Ziegler über die jüngst eingetroffenen Zuwendungsbescheide. Mit dieser Summe fördert das Land Baden-Württemberg verschiedene Bauprojekte und Anschaffungen der Feuerwehren im Landkreis.

Vielfältige Aufgaben der Helfer

„Menschenrettung, Brandschutz und technische Hilfeleistungen sind nur einige der vielen Aufgaben, die Feuerwehren heutzutage übernehmen. Für ihre Bewältigung muss die Ausstattung stets funktionsfähig und auf dem neuesten Stand sein. Dafür sind ständige Investitionen notwendig und ich bin froh, dass das Land die Städte und Gemeinden dabei unterstützt“, so Ziegler. Das Land beschied in diesem Jahr 16 von insgesamt 19 gestellten Förderanträgen aus dem Alb-Donau-Kreis positiv.

Das ist für Zuwendungen notwendig

Um Zuwendungen für das Feuerwehrwesen erhalten zu können, müssen die Kommunen eines Landkreises einen Antrag auf Fachförderung beim Landratsamt vorlegen. Das Festlegen der Dringlichkeit der einzelnen Projekte nimmt laut Mitteilung der Fachdienst Bauen, Brand- und Katastrophenschutz des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden des Kreises vor.

Prioritäten sind gesetzt

Priorität haben in diesem Jahr insbesondere die dringend benötigten Neu- und Umbauten von Feuerwehrhäusern in Ehingen, Ehingen-Altsteußlingen und Langenau-Hörvelsingen. Ein besonders wichtiger Posten sei auch die Anschaffung einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr Amstetten, da es in diesem Bereich einige Gebäude gibt, welche den zweiten Rettungsweg mittels Drehleiter genehmigt bekamen. In anderen Gemeinden können nun Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportwagen oder andere wichtige Teile der Ausstattung beschafft werden.