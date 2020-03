Feuerwehreinsatz an Laichinger Schule – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Ein Rasenmäher hat in der Nacht zum Sonntag in einem Abstellraum einer Schule in Laichingen gebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, konnte durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr Schlimmeres verhindert werden. Jetzt wird wegen Brandstiftung ermittelt.

Gegen 1.40 Uhr ging demnach bei der Leitstelle ein Notruf ein, wonach es bei einer Laichinger Schule brennen soll. Die Feuerwehr und die Polizei rückten sofort aus.

Feuerwehr und Polizei rückten zum Brand in Laichingen aus. (Foto: Feuerwehr Laichingen)

Drei Personen zeigten den Einsatzkräften den Brandort. Demnach hatte in einem Abstellraum ein Rasenmäher gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte so die weitere Ausbreitung des Feuers.

Die Polizei hat die Spuren gesichert und ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Im Verdacht sollen drei Personen im Alter von 16 und 18 Jahren stehen, die den Brand gemeldet hatten.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden rund 10.000 Euro.