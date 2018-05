Feuerwehrauto feiert 50. Geburtstag – und noch immer im Einsatz

Für gewöhnlich ist ein Feuerwehrauto rund 30 Jahre im Einsatz. Danach wird es zum Oldtimer. Ein ehemaliges Tanklöschfahrzeug (TLF) der Feuerwehr Laichingen hat kürzlich seinen 50. Geburtstag gefeiert. Das Besondere daran: Es wird immer noch für Einsätze verwendet. Nicht in Laichingen, sondern im sächsischen Kohren-Sahlis, wo auch die Feierlichkeiten zum Wiegenfest stattfanden.

Auch eine Delegation der 54 Mann starken Feuerwehr Laichingen war dabei: „Es ist erstaunlich, was sie daraus gemacht haben“, berichtet Laichingens Ehrenkommendant Siegfried Frank, der zusammen mit Erich Heck und Gerhard Kölle über Christi Himmelfahrt drei Tage dort verbracht hat. „Wir wurden herzlich empfangen“, erzählt Frank, der auch damals, 1968, bei der Anschaffung des Feuerwehrfahrzeugs durch die Laichinger Wehr dabei war.

Der damalige Kreisfeuerlöschverband Münsingen kaufte ein Tanklöschfahrzeug vom Typ TLF 16/24. Ein Fahrzeug mit einem Fahrgestell der Firma Mercedes-Benz Kurzhauber Typ LAF 1113 und einem Aufbau der Firma Bachert aus Bad Friedrichshall. Als Standort für das neue Fahrzeug legte der Löschverband die Stadt Laichingen fest. Es soll dort ein Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1950 ersetzen. Am 27. Juni 1968 konnte das neue Fahrzeuge im Werk in Bad Friedrichshall übernommen werden. „Ich musste damals als Gerätewart mitfahren“, erzählt Siegfried Frank heute.

Fahrzeug war 30 Jahre alt

Als bei der Kreisreform im Jahr 1973 der Kreis Münsingen aufgelöst wurde, ging das Fahrzeug zum Nulltarif in den Besitz der Stadt Laichingen über. Nachdem das Fahrzeug mehr als 30 Jahre im Einsatz war und inzwischen auch Verschleißerscheinungen zeigte, beschloss der Laichinger Gemeinderat ein Ersatzfahrzeug anzuschaffen. Das wurde auch noch im Dezember 1999 an die Feuerwehr ausgeliefert.

Kurz nach dem Fall der Mauer war Laichingens damaliger Bürgermeister Andreas Raab längere Zeit in der Stadt Kohren-Sahlis in Sachsen tätig. In dieser Zeit bildeten sich freundschaftliche Beziehungen zwischen beiden Städten. Auch die Feuerwehren waren eingebunden.

Bei einem Besuch im Laichinger Feuerwehrgerätehaus erfuhren die Kameraden aus Kohren-Sahlis von der bevorstehenden Ersatzbeschaffung und bekundeten ihr Interesse an dem nun 32 Jahre alten Tanklöschfahrzeug. Als sich beide Bürgermeister über den Kaufpreis einig waren, war es beschlossene Sache: Das TLF 16/24 geht an die Feuerwehr in Kohren-Sahlis über.

„Ich musste damals lachen“

„Ich musste damals lachen“, erzählt Siegfried Frank. „Ich habe ihnen gesagt, dass sie mich nicht anrufen brauchen, wenn sie Ersatzteile brauchen. Denn ich kann ihnen keine liefern.“ Doch offenbar wussten die Sachsen, worauf sie sich einlassen. „Wir sind das gewohnt zu improvisieren“, sollen sie laut Frank zu ihm gesagt haben.

In zahlreichen Arbeitsstunden und mit viel technischem Können gelang es den Sachsen, das Fahrzeug wieder in einen einsatzfähigen Zustand zu versetzen. Mit dem Feuerwehrauto konnte in den nächsten zwei bis drei Jahren der Brandschutz in der Kleinstadt sicher gestellt werden – solange, bis ein neues Löschfahrzeug angeschafft wird.

Aber es kam anders. Von der Stadt wurden die Prioritäten anders gesetzt. Andere Anschaffungen waren wichtiger. Landesfördermittel fehlten. Die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges musste immer wieder verschoben werden. Auch jetzt noch – 50 Jahre nach der Indienststellung des Fahrzeugs. Es ist immer noch im Dienst. Acht bis zwölf Einsätze sind es pro Jahr. „Oldtimer gibt es zuhauf, aber unseres rollt noch täglich“, sagte der Lutz Fichtner, Feuerwehrkommandant von Kohren-Sahlis, bei seiner Ansprache zum 50. Geburtstag: „Unser Maschinist hegt und pflegt das Fahrzeug.“

Zweites Fahrzeug feiert mit

Fast auf den Tag genau konnte auch die Feuerwehr Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg im Jahr 1968 ein baugleiches Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 bei der Firma Bachert in Bad Friedrichshall übernehmen. Im Juni 1993 ging dieses Fahrzeug nach Großharthau in der Nähe von Bautzen, mit deren Wehr bereits seit dem Jahr 1991 eine Partnerschaft besteht.

Wie es der Zufall will, stellten die beiden Wehren bei einem Treffen fest, dass beide ein baugleiches Fahrzeug haben, das dazu noch innerhalb eines Monats vom Herstellerwerk ausgeliefert wurde. Rasch war der Gedanke geboren, die zweimal 50 Jahre Tanklöschfahrzeug gemeinsam zu feiern.

Diese Feier hat nun kürzlich stattgefunden. Eingeladen waren selbstverständlich auch Angehörige der Feuerwehren aus Schwieberdingen und Laichingen. In ihren Ansprachen würdigten die Redner das große Engagement zur Erhaltung der Fahrzeuge, aber auch die Bereitschaft der Gemeinden Schwieberdingen und Laichingen die Fahrzeuge an die Gemeinden Großharthau und Kohren-Sahlis abzugeben.

Während jedoch Großharthau noch im September dieses Jahres ein neues Löschfahrzeug erhält, gab der Bürgermeister von Kohren-Sahlis, Wolfgang Hiensch, bekannt, dass er sich zwar heute schon auf ein neues Löschfahrzeug für die 26 Mann starke Feuerwehr freue. Er dämpfte aber gleichzeitig die Hoffnungen auf Ersatz: „Meine Amtszeit endet im Jahr 2022. Es wäre ein schönes Ziel, wenn wir bis dahin ein neues Fahrzeug anschaffen könnten.“

