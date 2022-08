Feuerwehr und Sanitäter bergen Betrunkenen

Feuerwehr und Sanitäter mussten am Samstagmittag einen verunglückten betrunkenen Autofahrer bergen. Wie die Polizei mitteilt, war der 41-Jährige gegen 13.45 Uhr mit seinem Ford zwischen Suppingen und Feldstetten aus bislang unbekannter Ursache von der B28 abgekommen. Das Auto fuhr durch etwa 100 Meter Gestrüpp und blieb dann auf einem Feld stehen. Ersthelfer sowie Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligten sich an der Bergung des leicht verletzten Mannes.

Starker Alkoholgeruch festgestellt

Dabei roch der Fahrer stark nach Alkohol. Weil weitere Verdachtsmomente hinsichtlich dem Genuss von Alkohol vor der Fahrt hinzukamen, entnahm eine Ärztin Blut bei dem 41-Jährigen. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten noch an Ort und Stelle sicher. Ein Krankenwagen brachte den Ford-Fahrer dann in eine Klinik. Ein Abschlepper lud das Auto auf. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Ford auf etwa 20 000 Euro. Auf den Fahrer kommt nun mindestens eine Anzeige zu.