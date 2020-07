Die Feuerwehr Laichingen plant eine Altpapiersammlung. Diese ist für den 11. Juli vorgesehen. Die freiwilligen Einsatzkräfte weisen darauf hin, dass die Altpapiersammlung aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Auflagen nicht wie üblich als Straßensammlung umgesetzt werden kann. Die Feuerwehr bittet deswegen alle Bürger, ihre gesammelten Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Bücher und Kataloge gebündelt oder in Kartons verpackt am Samstag, 11. Juli, zum Gerätehaus in Laichingen (Weite Straße 110) zu bringen. Die Abgabe ist in der Zeit von 10 bis 16 Uhr möglich.

„Ihre Feuerwehr ist Ihnen dankbar, dass Sie uns auch in dieser Lage unterstützen und uns Ihr gesammeltes Altpapier anliefern“, so Roman Gürtler, der stellvertretenden Feuerwehrkommandant, und er ergänzt: „Mit den erhalten Zuschüssen werden Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Ihre und unsere Sicherheit beschafft und gleichzeitig der städtische Haushalt entlastet.“

So funktioniert die Abgabe

So soll es funktionieren: Eine Einfahrt auf den Hof des Gerätehauses ist nur von Süden her kommend möglich. Es gibt dann drei Ablade-Stationen. Personen, die Altpapier anliefern, werden vor Ort einer Station zugewiesen. Eine Abfahrt über den Römerweg ist dann wiederum nur in die nördliche Richtung möglich. Aufgepasst: Bei der Abgabe ist eine Mund-Nasen-Bedeckung notwendig. Dann ist es auch möglich, dass die Feuerwehr beim Ausladen behilflich ist.

Die nächste Altpapiersammlung ist dann für den 31. Oktober angedacht.