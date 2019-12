Festival „Rock dein Leben“ geht in nächste Runde

Tickets für das Rock-dein-Leben-Festival auf dem Gelände des Flugplatz Laichingen gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Café Jasmin in Laichingen, Getränke Oase Fuchs in Allmendingen, Berghülen und Merklingen, beim Wilden Mann in Nellingen, bei Shooter in Geislingen und beim Halt-Deine-Schnauze-Rockstore-Outlet in Winnenden.