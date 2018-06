Festival junge Chöre in Laichingen

„Festival junger Chöre – Musical meets Gospel & Pop” – unter diesem Motto steht ein ehrgeiziges Chorprojekt, auf welches sich drei Chöre zur Zeit sehr intensiv vorbereiten. Das Konzert findet am Samstag, 22. Oktober, in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen statt und beginnt um 20 Uhr.

Der Name „Junger Chor“ hat allerdings nichts mit dem Alter der Ausführenden zu tun, sondern bezieht sich auf die zu hörende Chorliteratur: neue, moderne Stücke, die in den vergangenen Jahren immer mehr gesungen werden und hiermit auch eine wichtige Wende in der deutschen Chorlandschaft eingeläutet haben.

Erwartungen erfüllen

Drei Chöre – drei unterschiedliche Stilrichtungen – ein Dirigent. Helmut Hauber aus Laichingen hat als Leiter dieser Chöre – Pop & more aus Laichingen, Voice Querbeet aus Münsingen und Gospeltrain aus Willmandingen – ein vielfältiges und äußerst anspruchsvolles Programm erarbeitet, das mit seiner musikalischen Bandbreite die Erwartungen eines jeden Besuchers mit Sicherheit erfüllen wird.

Das musikalische Spektrum reicht von Musical über Jazz, Swing und Pop bis zu Gospels, Spirituals und afrikanischer Chormusik. Zu hören gibt es Stücke aus „Phantom der Oper“, „Cats“, „West Side Story“ und „Grease“. Des Weiteren sind so bekannte Evergreens wie „Fly me to the moon“, „I'm singing in the rain“ bis zu „Tage wie diese“ und „Bohemian Rhapsody“.

Und nicht zuletzt gibt es für die Freunde der Gospel- und Spiritualmusik einen großen Block mit mehr oder weniger bekannten Stücken wie „Witness“, „African Call“ und „Precious Lord“.

Beim großen Finale werden alle drei Chöre gemeinsam auf der Bühne stehen. Mehr als 80 Sängerinnen und Sänger werden dabei in unterschiedlicher Besetzung musizieren und mit dem weltbekannten „Oh, happy day“ dieses Konzert beenden.

Musikalisch werden die drei Chöre von einer Combo begleitet, die sich aus Bernd Schlenk und Norbert Braitinger (Gitarre), Erwin Kühl (Bass), Jannis Waldbaur (Schlagzeug/Percussion), und Helmut Hauber (Klavier) zusammensetzt. Außerdem wird an diesem Abend die exzellente Jazz- und Gospelinterpretin Martina Weippert als Solistin zu hören sein.

Dieses Konzert bildet auch den Rahmen für eine ganz besondere Ehrung: Helmut Hauber, musikalischer Leiter dieser drei Chöre, wird für seine 40-jährige Tätigkeit als Chorleiter eine entsprechende Würdigung durch den Deutschen Chorverband erhalten.

Karten für dieses Konzert am Samstag, 22. Oktober, sind ab sofort bei der Buchhandlung Aegis in Laichingen und bei allen Pop & more-Chormitgliedern erhältlich. Im Vorverkauf kostet die Karte zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro. Schüler und Studenten bezahlen sechs Euro.