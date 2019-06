Festival-Gegner wollen zwei Mal gegen „Rock dein Leben“ protestieren

„Rechts rockt nicht – nicht in Laichingen, nicht in Winnenden.“ Unter diesem Motto lädt das Kollektiv.26 (Autonome Gruppe Ulm) abermals ein zu einer Protestaktion, die sich gegen das „Rock dein Leben“-Festival auf dem Laichinger Flugplatz (25. bis 27. Juli) richten soll.

Zwei Veranstaltungen sind geplant: am Samstag, 20. Juli, um 14 Uhr auf dem Marktplatz in Laichingen sowie am 26. Juli um 19 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Winnenden.

Warum Winnenden? Weil dort die ProTradeIntegra GmbH beheimatet sei, die das Festival organisiere. Mit dem „politischen Rechtsruck“ habe eine musikalische Lebenswelt an Zulauf erfahren, teilt das Kollektiv.26 weiter mit.

Bands wie Frei.Wild und Unantastbar, die auch in diesem Jahr wieder in Laichingen auftreten, „können mit völkischem und sexistischem Liedgut ganze Hallen füllen und kassieren ordentlich ab“. Diese Geldmengen ließen so manche politische Überzeugung vergehen – ein Verweis auf den Flugsportverein, der sein Gelände für das Fetsival zur Verfügung stellt.

Das Kollektiv teilt außerdem mit, dass die ProTradeIntegra GmbH für den bundesweiten Vertrieb von Frei.Wild verantwortlich sei. Außerdem betreue sie den sogenannten KB-Records-Mailorder, „der noch einschlägigere Bands führt“.

Texte mit Blut- und Boden-Ideologie

In Texten dieser Bands fänden sich Blut- und Boden-Ideologie, völkische Weltbilder und sexistische Geschlechterklischees. Offen werde auch sexualisierte Gewalt gegen Frauen besungen oder Bezug auf antisemitische Verschwörungsideologie genommen. Bei einigen Bands würden sich auch „Verstrickungen in die rechte Szene“ nachweisen lassen.

Diese Entwicklung, so das Kollektiv.26, sei Teil einer Kultur, welche den Bereich dessen, was sagbar ist („das wird man ja noch sagen dürfen“), immer weiter nach rechts verschiebe. „Eine Kultur, welche unterschwellig völkisches und antifeministisches Gedankengut reproduziert und von Neofaschisten Applaus erhält.“ Festival-Macher Andy Kamm hingegen betont immer wieder, dass es sich um ein unpolitisches, ja tolerantes und integrativ wirkendes Festival handle.

Knapp 100 Menschen gehen auf die Straße. Gegen das Festival „Rock Dein Leben“ – aus ihrer Sicht das größte rechte Rockfestival in Süddeutschland. Ab Donnerstag soll es drei Tage lang auf den Flugplatz in Laichingen stattfinden.