Fernseher geht in Flammen auf

In einer Wohnung in Laichingen hat es in der Nacht auf Freitag gebrannt. Ein Fernseher hatte Feuer gefangen.

Gegen 1.15 Uhr rückten am Freitag nach Mitteilung der Polizei Rettungskräfte zu dem Brand in der Helfensteinerstraße aus. Ein Zeuge habe den Brand in einem Zimmer eines Gebäudes bemerkt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Ermittlungen war der Brand in einem Fernsehgerät ausgebrochen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Es entstand Sachschaden von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.