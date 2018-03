Fenster zur Passion im Kirchgarten der Albanskirche

In der Passions- und Osterzeit lädt die evangelische Kirchengemeinde Laichingen ein, „der bedeutendsten Geschichte dieser Welt“ neu auf die Spur zu kommen. In der Fensterfront vom Pavillon AlbanPlus zum Kirchgarten hin sind einzelne Szenen zur Passion (dem Leiden) von Jesus Christus aufgebaut. Die Szenen mit biblischen Erzählfiguren und ausgesuchten Texte sollen einladen, den letzten Tagen von Jesus zu folgen. Die aufgebauten Szenen werden beleuchtet und können zu jeder Zeit, auch abends, vom Kirchgarten her kommend betrachtet werden. Die Fenster zur Passion finden ab Ostersonntag ihre Fortsetzung in der Albanskirche. Dort werden zwei Szenen zur Ostergeschichte zu sehen sein. An einer Station wird es die Möglichkeit geben, selbst aktiv zu werden und zu entdecken, was die biblische Geschichte für das eigene Leben bedeutet. Die Ausstellung kann sowohl tagsüber als auch abends besichtigt werden; die Albanskirche wird in der Woche nach Ostern (1. bis 8. April) täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Bei leiser Musik können die Besucher die Osterszenen betrachten, zur Ruhe kommen und dem Geheimnis von Ostern nachsinnen, so heißt es in der Mitteilung. Foto: pr