Feldstetter Vorschulkinder basteln und schlecken Eis

Der Ausflug der Vorschulkinder des Feldstetter Kindergartens ist immer ein ganz besonderes Ereignis im Kindergartenjahr. Zum Abschluss verreisen nur die Kinder, die in die Schulde kommen, mit ihren Erzieherinnen. In diesem Jahr sind sie ins Urgeschichtliche Museum Blaubeuren gefahren. Mit dem Schulbus ging die Reise los.

Angekommen am Bahnhof in Blaubeuren konnte die Gruppe auf dem Fußweg in Richtung Stadtmitte Enten, Gänse und Fische beobachten. Im Museum selber stand eine Steinzeitführung an und die Kinder durften anschließend selber eine Steinzeitkette herstellen. Dies sei sehr spannend gewesen. Sie mussten mit einem Sandstein kleine Holzperlen und Muscheln schleifen. Alles wurde auf eine Bastschnur aufgefädelt und mit Lederstreifen verziert. Vor der Heimfahrt durfte ein Eis in der Fußgängerzone nicht fehlen. Viel zu schnell ging ein toller Ausflug zu Ende, teilt der Kindergarten mit.