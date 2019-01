Feldstetter Musiker feilen an Naturgewalten

Dass sich Naturgewalten aktuell sehr heftig in den höheren Lagen zeigen, das sei kein Geheimnis, meint der Musikverein Feldstetten. Und auch Feldstettens Musiker hatten ein schneereiches Wochenende und eine abenteuerliche Reise – nach Balingen, zum Probewochenende.

Zum bevorstehenden Jahreskonzert des Musikvereins Feldstetten könnte das Thema laut Mitteilung „daher nicht passender sein“, denn es lautet genauso: „Naturgewalten“. Erklingen werden sie am Samstag, 26. Januar, um 19.30 Uhr in der Feldstetter Delauhalle. Die Konzertvorbereitungen führten am vergangenen Wochenende nach Balingen. Dort wurde von Freitag bis Sonntag „fleißig geübt und geprobt“.

„Dieses Jahr stehen Elemente wie Feuer, Berge und Ozeane im Mittelpunkt und werden durch treibende Rhythmen und mitreißenden Klänge musikalisch in Szene gesetzt“, erklärt Dirigent Wolfgang Hörrle und ergänzt: „Aber auch der Weite Afrikas gilt es, mit viel Gefühl Ausdruck zu verleihen.“

Neben den Gesamtproben standen am Samstag vorzugsweise Registerproben an, zu denen wieder externe Dozenten hinzugezogen wurden. Hier galt es, registerintern einzelne Stellen gezielt zu stärken sowie Rhythmik und Dynamik zu verfeinern. Auch Solopassagen wurden gefestigt. Am Sonntagmorgen wurde das Probewochenende dann mit einer Durchlaufprobe beendet.

Dirigent Hörrle sowie der Vorsitzende Johannes Bäumler seien „sehr zufrieden mit dem bisher Erreichten“. „Es war deutlich zu hören, dass das Erlernte aus den Satzproben in den Gesamtproben bereits erfolgreich zusammengeführt werden konnte“, erklärt Johannes Bäumler. Er und Dirigent Wolfgang Hörrle seien sich einig: „Ein externes Probenwochenende festigt nicht nur das Musikalische, sondern auch den Zusammenhalt im Verein. Deshalb ist es wichtig, die Probewochenenden regelmäßig extern zu gestalten.“

Die verbleibende Zeit bis zum Konzert in knapp zwei Wochen werde nun nochmals ausgiebig genutzt, um dem Programm den letzten Schliff zu verpassen. Die Zuhörer dürften sich „auf jeden Fall“ auf einen interessanten und unterhaltsamen Abend in Feldstetten freuen.