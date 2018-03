Feldstetter Musiker backen in der Nacht

Der Musikverein Feldstetten verkauft am Ostermontag wieder frisches Holzofenbrot und Kümmichplätzle. Um die verschiedenen Leckereien aus dem Backhaus frisch verkaufen zu können, beginnen die Musiker bereits um Mitternacht mit deren Zubereitung. Der Verkauf der Köstlichkeiten aus dem Holzofen startet laut Mitteilung um 9 Uhr. Die ofenfrischen Backwaren werden an drei Verkaufsstellen in Feldstetten angeboten: am Backhaus, an der Hauptstraße und auf dem Firmengelände der Schuhfabrik AFS. Hier gibt es neben den Backwaren auch Rote und Feuerwürste vom Grill sowie Getränke.