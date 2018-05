Feldstetter haben großes Herz für Lima

Das Limafest hat vor kurzem wieder viele Menschen in und um die Feldstetter Delauhalle gelockt. Organisiert hatte es die evangelische Kirchengemeinde Feldstetten.

Mit dem Gottesdienst in der Gallus-Kirche begann das Limafest. Jürgen Burst, Mitarbeiter des Kinderwerks Lima, begleitete den Gottesdienst und berichtete von der aktuellen Arbeit der Organisation. Parallel dazu feierten die Kinder einen Kindergottesdienst, auch unter dem „Lima-Motto“. Debora Schülein, ebenfalls Mitarbeiterin beim Kinderwerk Lima, berichtete von einem Kind, das sich am Arm verletzt hatte und auf ärztliche Hilfe angewiesen war. Da es in Südamerika keine Krankenversicherung gibt und die Familie sich diese Versorgung nicht leisten konnte, half das Kinderwerk Lima. Davor gab es ein Quiz zu Südamerika und anschließend die Möglichkeit, Lamas zu basteln, einen Brief an das Patenkind der Kinderkirche in Lima zu schicken, typische südamerikanische Süßigkeiten zu essen oder peruanische Trachten anzuprobieren.

Ab 14 Uhr ging es in der Delauhalle weiter. Der Kindergarten begrüßte die Besucher mit Liedern und die Jungscharen hatten Spielstationen im Freien vorbereitet. Außerdem gab es einen sogenannten „Lamalauf“, bei dem es Preise zu gewinnen gab. Den Abschluss bildete der traditionelle Luftballonstart.

Wie jedes Jahr gab es in der Halle das Angebot, an einem Basar mit peruanischen, und seit Neuem auch burundischen Waren, einzukaufen.

Die evangelische Kirchengemeinde Feldstetten veranstaltete dieses Jahr ihr 44. Limafest. Der gesamte Erlös des Tages kommt der Arbeit des Kinderwerks Lima e.V. zu Gute, welches dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert.