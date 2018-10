Feldstetten schockt den TSV Laichingen

Die Überraschung des 13. Spieltages der Fußball-Kreisliga B Alb vermeldet der SV Feldstetten: Dieser kam beim TSV Laichingen zu einem 1:1 und musste dabei den Ausgleichstreffer erst in der Nachspielzeit hinnehmen. Während der TSV Berghülen und der SV Suppingen bei ihren Auswärtsspielen leer ausgingen, kam zumindest die SGM Nellingen/Aufhausen zu einem Dreier. 4:1 hieß es gegen Lehr.

SGM Nellingen/Aufhausen - SC Lehr 4:1 (1:0). Obwohl es am Ende ein klares Ergebnis war, musste die SGM zwischenzeitlich um den Heimsieg bangen, als Lehrs Philipp Hönemann in der 63. Minute das 2:1 erzielte. Ansonsten hatte der Gastgeber die besseren Möglichkeiten, verpasste aber eine deutliche Führung. Tobias Bollinger (36.) und Patrick Fink (55) stellten auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer wurde es kurz hektisch, ehe die SGM in den Schlussminuten alles klar machte. Björn Preiß (86.) und Tobias Zimmermann (89.) stellten auf 4:1. Res: 1:0.

TSV Laichingen - SV Feldstetten 1:1 (0:1). Die Leistung des SVF war wohl die beste, die der Tabellenvorletzte in dieser Saison abrufen konnte. Diszipliniert und mit ganz wenig Fehlern machte er dem TSV das Leben schwer. Dass dieser zwei Mal nur Aluminium traf und weitere Chancen nicht nutzte, passte zum gebrauchten Tag des ehemaligen Tabellenführers. Nach einer Standardsituation traf Güray Bastug zudem noch zum 1:0 für den SVF. Aber Laichingen verzweifelte nicht ganz und kam durch Granit Nikqi in der 92. Minute per Elfmeter zumindest noch zum 1:1-Ausgleichstreffer.

SV Amstetten - SV Suppingen 5:3 (3:1). Beide Teams spielten von Anfang bis zum Ende mit offenem Visier, Amstetten schloss seine Chancen aber besser ab. Tobias Frei (21.), Sainey Ceesay (36.) und Bajram Sylaj (45.) trafen zunächst für den SVA, Patrick Nüssle für den Gast (27.). Als erneut Frei auf 4:1 stellte (68.) schien die Suppe gelöffelt zu sein, doch Jens Gutekunst (71./81.) sorgte mit seinem Doppelpack für mächtig Stimmung auf dem Amstetter Sportplatz. Die Partie lag nun auf Messers Schneide, ehe erneut Frei (91.) den Sack zumachte. Reserven: 3:0.

SV Weidenstetten - TSV Berghülen 3:2 (3:0). Der TSV Berghülen verschlief die erste Hälfte komplett, sodass die Aufholjagd nach der Pause zu spät kam. Julius Frey (28./41.) und Julian Seemajer (44.) trafen vor der Pause für den SV Weidenstetten. Wie von Zauberhand änderte der Gast nach der Pause sein komplettes Auftreten und machte nun mächtig Dampf. Florian Kast (52.) und Peter Anhorn (66.) sorgten mit ihren Treffern wieder für eine offene Partie. In der Schlussphase verschenkte der TSV dann jedoch mit zu viel vergebenen Chancen einen Punktgewinn. Reserven: 1:0.

SV Pappelau/Beiningen - FC Langenau 3:1 (0:0). 1:0 Christian Bellinger (60.), 2:0, 3:1 Michael Holl (72./82.), 2:1 Loranzo Stabile (74.).

TSV Beimerstetten - SV Ballendorf 0:5 (0:2). 0:1, 0:4 Felix Ebert (18./77.), 0:2, 0:3 Timo Buhle (21./60.), 0:5 julian Köpf (87.).

TSV Herrlingen - SSC Stubersheim 2:0 (1:0). 1:0 Salvatore Reina (35.), 2:0 Dominik Däubler (48.).