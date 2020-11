Feldstetten ist für Modellprojekt „Ortsmitten“ ausgewählt

Die Bürger von Feldstetten können sich freuen, denn der Ortskern soll lebenswerter und nach Möglichkeit umgestaltet werden. Feldstetten ist eine von 20 Modellkommunen, die für das Modellprojekt „Ortsmitten – gemeinsam barrierefrei und lebenswert gestalten“ aus 73 Bewerbungen im Land ausgewählt wurden. Das teilt die Stadtverwaltung Laichingen mit.

Das ist das Ziel

Ziel ist, dass die Ortsmitte, insbesondere die Ortsdurchfahrt, mehr an funktionaler und sozialer Qualität unter Beteiligung der Bürgerschaft gewinnt. „Wir freuen uns über die Teilnahme an diesem Projekt“, so Bürgermeister Klaus Kaufmann (parteilos) über die Auswahl von Feldstetten. „Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für die Einbindung und Aufwertung der viel befahrenen Ortsdurchfahrt und unserer Ortsmitte.“

Los geht es ab Januar 2021

In Feldstetten werden ab Januar 2021 gemeinsam mit Verwaltung, Politik, Vereinen und Verbänden sowie der Bürgerschaft Vorschläge für eine lebenswerte und barrierefreie Gestaltung der Ortsdurchfahrt gesammelt, heißt es. Gemeinsam werde auf die lokalen Gegebenheiten ein Planungsleitbild erarbeitet. Dabei wird die Verwaltung durch zwei externe Planungsbüros unterstützt; die Kosten dafür übernimmt das Land Baden-Württemberg. Die Büros stünden besonders für eine dialogoffene und dialogorientierte Vorgehensweise zur Verfügung. Es sollen mögliche Konflikte oder eventuell festgefahrene Fronten so früh wie möglich im Planungsprozess beseitigt werden.

Das Ortsmitten-Projekt ist laut Mitteilung Teil des ressortübergreifenden Impulsprogramms für den gesellschaftlichen Zusammenhalt der Landesregierung und wurde unter Federführung des Ministeriums für Verkehr gemeinsam mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie dem Ministerium für Soziales und Integration konzipiert. Das Projekt wird auf Landesebene vom Bereich Neue Mobilität der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW) koordiniert.

„Aus über 73 Bewerberkommunen hat die Jury 20 Gemeinden ausgewählt und wir sind mit dabei“, freut sich die Feldstetter Ortsvorsteherin Elisabeth Enderle.