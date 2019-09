Feldstetten fordert Suppingen heraus

Auf die nächsten Zähler ist der SV Feldstetten in der Fußball-Kreisliga B Alb aus, der am Sonntag im Derby den SV Suppingen empfängt. Eine Leistungssteigerung erhofft sich dagegen der TSV Berghülen, der am Sonntag beim Tabellenvorletzten SSC Stubersheim antritt. Die SGM Machtolsheim/Merklingen empfängt Hörvelsingen, die SGM Nellingen/Aufhausen fährt nach Göttingen (Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr).

Feldstettens Trainer Ufuk Güner sagt nach den Unentschieden gegen Beimerstetten und Berghülen: „Natürlich wäre mir ein Sieg gegen Beimerstetten lieber gewesen, aber wir haben jetzt zwei Spiele nicht verloren, das ist gut für die Moral.“ Verletzt sind nach der vergangenen Partie nun jedoch Co-Trainer Önder Telci und Torwart Furkan Memis. „Jetzt haben wir endlich einen richtigen Keeper und schon ist er verletzt. Aber dennoch wollen wir im Derby gegen Suppingen nicht verlieren. Dann steht das wichtige Spiel gegen Stubersheim an“, sagt Güner. Der SV Suppingen geht natürlich mit der mindestens gleichen Erwartung in das Derby am Sonntag in Feldstetten, muss sich dort aber steigern. „Wir haben in der zweiten Halbzeit gegen die SGMMM wirklich nochmals aufgedreht, aber die ersten 45 Minuten waren nichts. Und wenn man da 0:2 hinten liegt, wird es schwer, zu gewinnen“, sagte SVS-Pressewart Patrick Nüssle nach dem 2:2 gegen die SGM Machtolsheim/Merklingen. Am Sonntag hoffen die Suppinger natürlich nun auf den nächsten Derbydreier.

Für die SGM Machtolsheim/Merklingen war das Remis in Suppingen angesichts der zwischenzeitlichen 2:0-Führung natürlich enttäuschend. Die drei Zähler hätten die SGMler wegen ihrer Tabellensituation wirklich gut gebrauchen können. So aber treten sie mit mageren fünf Pünktchen aus fünf Spielen weiterhin auf der Stelle. Am Sonntag ist nun der SV Hörvelsingen zu Gast, der mit drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen ziemlich in Fahrt ist..

Ebenso enttäuschend war das 1:1 für den TSV Berghülen im Heimspiel gegen den SV Feldstetten, auch wenn die Partie aufgrund einer Verletzung einige Minuten zu früh abgepfiffen wurde. Abteilungsleiter Bernd Reichmann fasst zusammen: „Das war natürlich ärgerlich für uns. Aber wir hätten schon vorher die Tore machen müssen.“ Damit es nicht noch enttäuschender wird, braucht der TSV nun einen Auswärtssieg beim SSC Stubersheim.

Dem TSV Laichingen fehlt in dieser Saison weiterhin die Souveränität und die Konstanz, um über 90 Minuten eine spitzenteamreife Leistung abzurufen. Daher muss er den knappen 4:3-Sieg gegen Göttingen allenfalls als Pflichterfolg abhaken und in der Abwehr noch konzentrierter auflaufen. Am Sonntag geht es nämlich zum Tabellenzweiten aus Pappelau, der in der vergangenen Woche beim 2:7 in Scharenstetten eine heftige Abreibung bekam.

Mit einem 2:0-Erfolg gegen den SV Weidenstetten hat die SGM Nellingen/Aufhausen wieder schnell in die Spur gefunden und die 0:3-Niederlage gegen den FC Langenau gut verkraftet. Nach den zwei starken Gegnern folgt nun eine wohl machbare Aufgabe, wenn es zum Schlusslicht aus Göttingen geht. Mit einem Dreier kann die SGM die Tabellenspitze wieder angreifen.