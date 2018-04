Feiern zur Erstkommunion starten am Sonntag

Von einem „Weißen Sonntag der Extreme in diesem Jahr“ spricht Gemeindereferentin und Marienschwester Rita Fleck zur diesjährigen Erstkommunion in der Seelsorgeeinheit Laichinger Alb. Sie weiß die Begründung: Denn seit zig Jahren waren es noch nie so viele Kinder in Laichingen und so wenige in Westerheim. Dort schreiten 33, beziehungsweise zehn Kinder erstmals an den Tisch des Herrn.

Das Fest der ersten Heiligen Kommunion wird bei den katholischen Kirchengemeinden der Region in den nächsten Wochen gefeiert. Der Auftakt ist am Weißen Sonntag, 8. April, um 10 Uhr in Westerheim in der Christkönigskirche. Eine Woche später sind die 33 Kinder der katholischen Kirchengemeinde Laichingen an der Reihe, und zwar in der Kirche Maria Königin an zwei Tagen jeweils um 10 Uhr: Am Samstag, 14. April, feiern 14 Kinder aus Feldstetten, Merklingen und Nellingen ihre Erstkommunion und am Samstag, 15. April, dürfen 19 Jungen und Mädchen aus Laichingen erstmals zum Abendmahl.

Die acht Kommunionkinder aus Heroldstatt haben ihr Fest am Sonntag, 22. April, um 10 Uhr in der Kirche Mutter Maria in Ennabeuren. Den Abschluss bei den Erstkommunionfeiern in der Seelsorgeeinheit Laichinger Alb findet am Sonntag, 29. April, um 10.30 Uhr in der Laurentiuskirche in Berghülen mit sieben Kindern statt. Alle Feiern stehen unter dem Thema „Jesus, wo wohnst Du?“, federführend begleitet Gemeindereferentin Rita Fleck die Kinder hin zu ihrer Erstkommunion.

Zur Vorbereitung gehörte auch ein Verzieren der Kommunionkerzen in Laichingen, Ennabeuren und Westerheim zusammen mit Eltern und Betreuern.

In Westerheim hat Silke Menzen die jungen Bastler und Bastlerinnen unterstützt und angeleitet sowie wertvolle Tipps erteilt, da sie auf dem Gebiet der Kerzenverzierung über viel Fachwissen verfügt. Am Gründonnerstag beim Abendmahlsgottesdienst haben zahlreiche Jungen und Mädchen der Seelsorgeeinheit Laichinger Alb ihre Gewänder für den Weißen Sonntag erhalten.