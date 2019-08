Fehlstart für FC Blaubeuren ist perfekt

Am zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga hat der SV Jungingen von der TSG Söflingen die Tabellenführung übernommen. Er bezwang den TSV Obenhausen 3:2, während die Söflinger über ein 1:1 gegen Türkgücü Ulm nicht hinauskamen und nun Dritter sind. Zweiter und wie Jungingen noch ohne Punktverlust ist die SSG Ulm, die mit 2:0 beim SC Staig gewann. Die Staiger zieren mit null Punkten und 0:4 Toren das Tabellenende. Der FC Blaubeuren verlor gegen Srbija Ulm mit 2:4 und damit sein zweites Spiel in der noch jungen Saison. So war der Saisonstart alles andere als gut.

SV Tiefenbach – TSV Langenau 1:0 (0:0). Zunächst gab es eine ausgeglichene Partie. Nachdem Manuel Moro eine Topchance ausgelassen hatte (62.), machten die Gastgeber Druck und drängten auf den Siegtreffer. Der gelang dann Elias Wekemann in der 87. Minute.

SC Staig – SSG Ulm 0:2 (0:0). In der chancenarmen ersten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Teams, die in diesem Derby offensichtlich Respekt voreinander hatten. Mit einem Volleyschuss aus 25 Metern brachte Steffen Reichl die Gäste in Führung (73.) und Johannes Streiter machte vier Minuten später für die SSG alles klar.

TSV Bermaringen – SV Lonsee 3:2 (2:2). Die Gastgeber gingen schon früh durch Alexander Peter in der achten Minute in Führung. Dennis Maichel sorgte in der 31. Minute fürs 2:0. Dann kamen die Lonseer ins Spiel. Nico Böttinger verkürzte umgehend auf 1:2 (32.) und zwei Minuten später glich Jonas Stammler zum 2:2 aus. Den Siegtreffer erzielte schließlich Tobias Schädler (75.).

TSG Söflingen – SC Türkgücü Ulm 1:1 (0:0). Der große Sieger vom ersten Spieltag musste sich im Lokalderby gegen Türkgücü mit einem Unentschieden begnügen. Die Gäste gingen durch einen Treffer von Gökhan Gündüz gleich nach der Pause in Führung (46.), Dennis Schlander glich per Foulelfmeter in der 78. Minute aus. Letztlich ging das Remis in Ordnung.

SV Jungingen – TSV Obenhausen 3:2 (1:1). Es war ein Spiel auf Augenhöhe und doch war der Junginger Sieg nicht unverdient. Tim Bärtele brachte den SVJ nach vorne (12.), Klaus Jehle schaffte das 1:1 (30.). Aykut Kazanci (48.) und Tobias Widmer (53.) sorgten für eine 3:1-Führung der Gastgeber, TSV-Spieler Uslu verkürzte noch auf 2:3. Jungingen profitierte von der Gelb-Roten Karte für Unglert (42.).

FC Blaubeuren – FC Srbija Ulm 2:4 (1:3). Die Blaubeurer mussten sich daheim dem Aufsteiger aus Ulm geschlagen geben. Denis Divkovic brachte Srbija in Front (4.), Rafael Sledz glich aus (18.). Novica Stanic (22.) und Nenad Duric mit zwei Treffern (45., 48.) sorgten für die 4:1-Führung der Gäste. Der FCB konnte nur noch durch Erdem Aksoy auf 2:4 verkürzen (68.).

TSV Blaustein – SV Thalfingen 0:0. Die Thalfinger ertrotzten sich in Blaustein ein torloses Remis. Der gastgebende Landesliga-Absteiger hatte ein Plus an klaren Chancen zum Beispiel durch Erthle (28./Pfosten), zweimal Dominic Fauß (30., 81.) und Max Schmid (63.). Am Ende ein glücklicher Punktgewinn für die toll kämpfenden Gäste.

SGM Aufheim-Holzschwang - FC Burlafingen 1:2 (1:1). Etwas unerwartet fiel die Führung für Burlafingen, als Niklas Barabas aus einem Getümmel im SGM-Strafraum den Ball aus einem Meter ins Gehäuse beförderte (11.). Erst ein Blick zum Unparteiischen ließ den Burlafinger jubeln, die Abseitsproteste der SG waren unberechtigt. Burlafingen stand weiterhin tief, die Mannen von SG-Trainer Andreas Spann mühten sich redlich aber erfolglos. Dagegen ging die Kontertaktik von Burlafingens Spielertrainer Florian Peruzzi Sekunden vor dem Pausenpfiff mit dem Treffer zum überraschenden 2:0 erneut durch Barabas auf. Der Gastgeber machte nach dem Wiederanpfiff mächtig Druck auf den Anschlusstreffer. Das zahlte sich in der 56. Minute aus, als Nicolas Eigner das umjubelte 2:1 gelang. Die Hausherren hatten weiterhin ein optisches Übergewicht, aber der erlösende Ausgleichstreffer wollte einfach nicht mehr gelingen, obwohl die Burlafinger Mannschaft zusehends nur noch verteidigte und mit ihren Kräften am Ende schien.