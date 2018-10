Faszinierende Rhythmen in Laichingen

„Fascinating Rhythm...“ also „faszinierende Rhythmen“: Unter diesem Motto steht das Konzert von Pop & more Laichingen, wozu der Verein am Samstag, 20. Oktober, in die Daniel-Schwenkmezger-Halle einladen möchte. Dafür hat der musikalische Leiter Helmut Hauber mit allen drei Chören von Pop & more (Kinderchor, Teenies und Erwachsene) ein sehr anspruchsvolles Programm aus dem Bereich des Swing erarbeitet. Begleitet wird der Chor von einer Combo mit Norbert Braitinger, Erwin Kühl und Jannis Waldbaur. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Der Kinderchor wird in diesem Jahr mit jungen Solisten und einem Querschnitt aus der Kantate „Die Seefahrt nach Rio“ (Text: James Krüss) das Konzert eröffnen. Bereits im Juni wurde diese Kantate vor einem begeisterten Publikum aufgeführt. Von den Teenies gibt es das bekannte „Killing me softly“ und Jule Schröder und Timo Wahl singen im Duett „Something stupid“ von Nancy und Frank Sinatra.

Danach will Pop & more mit seinem Programm „Fascinating Rhythm...“ das Publikum in den Bann ziehen. Die rhythmisch-musikalische Vielfalt erstreckt sich von George Gershwin über das James-Bond-Thema bis zu Titeln von Duke Ellington, Frank Sinatra und Irving Berlin. Und es finden sich darunter so bekannte Stücke und Ohrwürmer wie „My Way“, „New York, New York“ bis „Mambo“. Alle Titel stammen aus dem musikalischen Bereich des Jazz: mal langsam und voll Blues – mal swingend und schnell, „auf jeden Fall mit faszinierenden Rhythmen und Harmonien“.

Für dieses Konzert haben die Sänger mit ihrem musikalischen Leiter Helmut Hauber in den vergangenen Monaten intensiv geprobt; unter anderem bei einem Probenwochenende im Kloster Roggenburg und mit den Kindern in der Laichinger Hütte.

Auch die Band sei für dieses Konzert bestens präpariert: Norbert Braitinger (Gitarre), Erwin Kühl am Bass, Jannis Waldbaur (Schlagzeug) und Helmut Hauber (E-Piano) sorgen für das rhythmische Fundament.