Fast tausend Kilometer Stau auf der A8

Auch wenn man es vor Ort angesichts der Fülle auf der Autobahn kaum glauben mag: Die A8 steht bei den Staus in Baden-Württemberg erst auf Platz drei. Der ADAC hat die Staus in der Ferienzeit ausgewertet.

Fast 12 000 Kilometer Stau meldet der ADAC auf den Autobahnen in Baden-Württemberg während der Sommerferien. Das Staurisiko ist freitags am größten. Auf der A8 hat der ADAC zwischen 29. Juli und 11 September fast tausend Staus gezählt.

In diesem Sommer mussten Urlaubsreisenden Geduld mitbringen auf den Autobahnen im Südwesten. Laut der regionale ADAC-Staubilanz für die baden-württembergischen Schulferien summierten sich die Staus auf den Autobahnen auf genau 11 812 Kilometer. „Die Urlaubsfahrt mit dem Pkw oder Wohnmobil hat auch in diesem Jahr eine große Rolle gespielt", sagt Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg. Insgesamt gab es während der Sommerferien in Baden-Württemberg 5775 Staus. Die Wartezeit im stockenden oder stehenden Verkehr betrug insgesamt 5574 Stunden.

Freitags mussten die Reisenden besonders viel Geduld mitbringen. Im Vergleich zu Samstag und Sonntag konzentrierte sich rund etwas mehr als die Hälfte des Staugeschehens auf den Beginn des Wochenendes. „Hier ist das Staurisiko während der Ferienzeit sehr hoch, da meist Berufs- und Urlaubsverkehr zusammentreffen“, erklärt Verkehrsexperte Bach. So war auch der staureichste Tag der baden-württembergischen Sommerferien ein Freitag: Gleich am ersten Ferientag, am 29. Juli, staute es sich 211 Mal, auf einer Gesamtlänge von 497 Kilometern. Auch das staureichste Wochenende war der Ferienauftakt vom 29. bis 31. Juli mit 415 Staus auf 995 Kilometern Länge. Zum Ende der schulfreien Zeit nahm der Reiseverkehr nochmal Fahrt auf: Am Wochenende 9. bis 11. September zählte die ADAC Verkehrsdatenbank 368 Staus und 889 Kilometer Staulänge.

Der längste Stau der Reisezeit ereignete sich allerdings zur Ferienmitte, am Freitag, 19. August: An diesem Tag wuchs die Blechlawine auf der A7 zwischen Memmingen-Süd und Aalen/Westhausen auf insgesamt 27 Kilometer an. Auf dem unrühmlichen Platz zwei folgen 23 Kilometer Stillstand am 10. September auf der A8 zwischen Esslingen/Neuhausen und Hohenstadt.

Die während der Sommerferien am meisten belastete Autobahn in Baden-Württemberg war die A5 mit 1838 Staus, gefolgt von der A81 (1248) und dann der A8 (976). Ursächlich hierfür dürften die zahlreichen Baustellen auf der A5 gewesen sein.

Ein Vergleich mit Vorjahrszahlen ist nicht möglich, weil der ADAC die Zahlen in diesem Jahr mit neuer Methode erfasst hat.