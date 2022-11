Fast alle Punkte bleiben in Laichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die männliche B-Jugend war in Illertal zu Gast. Direkt von Beginn an konnten die Laichinger eine Führung ausbauen, welche bis zum Schluss anhielt. Das Spiel wurde mit 17:27 Toren durch den Tabellenführer gewonnen.

Die männliche C-Jugend war vergangenes Wochenende doppelt im Einsatz. Die Leinenweber waren in Ailingen zu Gast, dort konnten sie einen Punkt mit nach Hause nehmen. Das spannende Spiel ging mit 30:30 Toren unentschieden aus. Im zweiten Spiel ging es nach Leutkirch, dort erarbeiteten sich die Gäste von Beginn an einen Vorsprung, welcher bis zum Ende nicht hergegeben wurde. Verdient fuhr man mit einem 10:16 Sieg in der Tasche nach Hause.

Die Damenmannschaft war nach einer längeren Spielpause beim SV Uttenweiler zu Gast. Nachdem es in der ersten Halbzeit unentschieden stand, gelang es den Laichingerinnen in der zweiten Hälfte durch eine gute Chancenverwertung und starke Abwehrleistung das Spiel mit 16:21 Toren zu gewinnen. Auch unsere Damen bleiben weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Die weibliche C-Jugend spielte erfolgreich gegen den TV Gerhausen. Das Spiel, welches in der Halbzeit noch unentschieden mit 11:11 Toren stand, wurde durch eine starke Mannschaftsleistung mit 19:22 Toren gewonnen.

Die gemischte D-Jugend war unter erschwerten Bedingungen in Ochsenhausen zu Gast. Ohne Auswechselspieler wurde ein hartes Spiel erwartet, welches durch eine hohe Laufbereitschaft im Angriff mit 19:26 Toren gewonnen wurde. Die Nachwuchsspielerinnen der A-Jugend holten sich mit einstudierten Spielzügen und flexiblen Angriffsspielen einen 22:26 Auswärtssieg gegen Langenau/Elch. Die erste Männermannschaft empfing die Gäste aus Burlafingen. Das hitzige Spiel wurde mit 30:24 Toren gewonnen.

Kommendes Wochenende stehen folgende Heimspiele an: Samstag, 26.November, 14.20 Uhr: gem. D-Jugend - TG Bad Waldsee; 16.10 Uhr: männl. C-Jugend - TG Bad Waldsee; 18.15 Uhr: männl. B-Jugend - HCL Vogt.

Sonntag, 27. November, 10 Uhr: F-Jugend Spieltag; 13.30 Uhr: E-Jugend 4+1 Spieltag; 17 Uhr: Pokalspiel Damen - HC Lustenau.

Am Sonntag verkauft die weibliche A-Jugend Waffeln, Glühwein und Punsch in der Halle. Die Nachwuchsspielerinnen freuen sich auf euren Besuch und eure Unterstützung.

Auswärts spielen folgende Mannschaften:

Samstag, 26. November, 11.25 Uhr: E-Jugend 6+1 Spieltag in Blaubeuren; 14 Uhr: weibl. C-Jugend - HCL Vogt in Vogt.