Fast 1500 Autofahrer rasen durch die Gegend

Bei der Blitzeraktion „Speedmarathon“ hat das Polizeipräsidium Ulm am Donnerstag in seinem Zuständigkeitsbereich fast 1500 Fälle wegen zu schnellen Fahrens beanstanden.

Überhöhte Geschwindigkeit, so machen die Beamten deutlich, sei bei schweren Verkehrsunfällen weiterhin nach wie vor die Unfallursache Nummer eins. Mit Verkehrssicherheitsaktionen wie dem Speedmarathon wollen Polizei, Kommunen und Landratsämter diese Unfallursache bekämpfen und ein Umdenken bewirken. An insgesamt 73 Kontrollstellen führte die Polizei in der Region Geschwindigkeitsmessungen durch. Von 37 371 Fahrzeugen fuhren 1476 zu schnell.

920 Fahrer kommen mit einer Verwarnung davon, das heißt sie überschritten die zulässige Geschwindigkeit um nicht mehr als 20 Stundenkilometer. Ein Bußgeld in Höhe von mindestens 100 Euro und Punkte im Zentralregister erwartet 556 Fahrer. 26 Fahrzeuglenker müssen mit Fahrverboten rechnen. Neben den Geschwindigkeitsverstößen deckte die Polizei zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss und zwei Fahrten unter Drogenbeeinflussung auf. Darüber hinaus benutzten 16 Fahrzeuglenker ihr Mobiltelefon und zehn Fahrzeuglenker waren nicht angeschnallt.