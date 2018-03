„Fascinating rhythm...“: Pop & more bei Probenwochenende

Der Laichinger Chor „Pop & more“ hat sich zur Konzertvorbereitung im Kloster Roggenburg zum Proben getroffen. Im dortigen Familien- und Bildungszentrum gibt es passende Räumlichkeiten, um neben den Gesamtproben auch Einzelstimmbildung anzubieten. Insgesamt 31 Sängerinnen und Sänger – „die Teilnehmerzahl ist ein absoluter Rekord“, heißt es in der Mitteilung – probten dort mit dem musikalischen Leiter Helmut Hauber zusammen am neuen Konzertprogramm. Unter dem Titel „Fascinating rhythm...“ wird der Chor am 20. Oktober in der Daniel-Schwenkmezger-Halle konzertieren.

Insgesamt zwölf Stunden Probenzeit hat Hauber für dieses Chorwochenende angesetzt. Der Titel „Fascinating rhyhtm...“ sei auch gleichzeitig Programm. In diesem Jahr werde „Pop & more“ nämlich hauptsächlich Stücke aus dem Bereich des Swing präsentieren. So die Stücke „Fascinating rhythm“, „Somebody loves me“ (George Gershwin) und „Puttin’ on the ritz“ (Irving Berlin). Aber auch Sinatra-Titel wie „My way“ und „New York, New York“ werden das Programm bereichern. Und für die Fans deutschsprachiger Chormusik gibt es „Mambo“ und „Parkplatzregen“. Das Publikum darf sich also auf „ein wiederum sehr anspruchsvolles Konzert mit mitreißender, ja sogar tanzbarer Musik und einem gut eingestimmten Chor freuen“. Zu einem festen Bestandteil des Probenwochenendes gehört inzwischen auch die Einzelstimmbildung. Diese gab es wie in den vergangenen Jahren bei Gisela Reichherzer, die den Chor und seine Sänger inzwischen recht gut kennt. Mit ihrem fundierten Wissen um die menschliche Stimme konnte sie allen Teilnehmern den Umgang mit Sprache, Klang und Körperspannung umfassend vermitteln. Aber auch die Geselligkeit kam an diesem Wochenende nicht zu kurz. Denn neben einem höchst interessanten Quiz zum Chor und seinen Sängern, das Evi Maier zusammengestellt hatte, gab es auch sehr witzige Spiele, die Helmut Hauber mitgebracht hatte. Am Sonntag konnten sich dann alle Teilnehmer erneut von der wunderbaren Akustik der Roggenburger Klosterkirche beeindrucken lassen. Dort sang „Pop & more“ den Gospel „All night, all day“ und „The Lord bless you...“. Begeistert und musikalisch gefestigt kamen die Sänger am späten Sonntagnachmittag wieder in Laichingen an.