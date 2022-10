Fahrrad-Klima in Stadt und Land wird abgefragt

Wie die Stadt Laichingen bekannt gibt, wird in den nächsten Tagen eine Befragung zu Radverkehrsbedingungen vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) durchgeführt, der sogenannte ADFC-Fahrradklima-Test. Bis zum 30. November können Radfahrer und Radfahrerinnen in ganz Deutschland die Radwege in ihren Städten und Gemeinden bewerten.

Dabei wird in diesem Jahr ein besonderer Fokus auf den ländlichen Raum gelegt, denn dort gibt es viel Potenzial für den Radverkehr und einen hohen Nachholbedarf beim Infrastrukturausbau, wie es seitens der Stadt heißt.

Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2023 vom ADFC und dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) vorgestellt. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Orte sowie diejenigen Städte und Gemeinden, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben.

Der ADFC-Fahrradklima-Test findet in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt und ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Die Förderung erfolgt durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Im Jahr 2020 nahmen fast 230 000 Menschen an der Befragung teil. Über 1000 Orte konnten in die Bewertung aufgenommen werden. Die Ergebnisse ermöglichen eine Standortbestimmung zur Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden. Identifizierte Stärken und Schwächen im Vergleich zu anderen Orten können für gezielte Maßnahmen und Programme genutzt werden.

Wichtig ist, dass sich an der Umfrage nicht nur engagierte Radfahrende beteiligen, sondern eine große Zahl und ein breites Spektrum an Teilnehmenden erreicht werden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Deshalb werden alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Laichingen gebeten, sich ein paar Minuten Zeit für die Befragung auf www.fahrradklima-test.de zu nehmen.