Fachtagung für Schweinehalterinnen und Schweinehalter in Laichingen

Die diesjährige Fachtagung für Schweinehalterinnen und Schweinehalter findet am Freitag, 4. November, ab 10 Uhr ganztägig als Hybridveranstaltung statt. Interessierte können an der Veranstaltung entweder in Präsenz im Gasthaus „Rössle“, Bahnhofstraße 33 in Laichingen, teilnehmen oder alternativ online, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung.

Eröffnet wird die Fachtagung mit dem Vortrag von Albert Hortmann-Scholten, dem Experten für den Ferkel- und Schlachtschweinemarkt von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg. Der Titel seines Vortrages lautet: „Betriebe in der Preis- Kostenfalle. Gibt es Wege aus dem Dauerkrisenmodus?“ Das zweite Referat des Vormittags von Sophia Rannenberg und Melina Motsch lautet „Biosicherheitsberatung in der Schweinehaltung“.

Den Nachmittagsteil eröffnet Annette Unseld vom Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis. Unseld stellt die tierbezogenen FAKT II Maßnahmen für die Förderperiode 2023-2027 im Bereich der Schweinehaltung vor. Den zweiten Nachmittagsvortrag übernimmt Ursula Roth vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) in Stuttgart zum Thema „Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)“. Die Teilnahme an der Fachtagung Schweinehaltung ist kostenfrei.