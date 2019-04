Für oder gegen neuen Gewerbepark? Bürger sind gefragt

Noch bis zum 30. April läuft die Umfrage unter Bewohnern der Laichinger Alb zum geplanten interkommunalen Gewerbepark an der A8. Schon 3000 Menschen haben laut Mitteilung teilgenommen.

Alle im Verbandsgebiet wohnenden Personen ab 16 Jahren wurden laut Mitteilung per Infobrief zur Teilnahme an der Umfrage eingeladen. Mit den Zugangsdaten im Brief könne die Umfrage in fünf Minuten am Smartphone oder am Computer ausgefüllt werden. Wer lieber Papier in der Hand hat, kann einen gedruckten Fragebogen in den Rathäusern abholen oder telefonisch bestellen.

Mehr als 3000 Personen hätten bereits (Stand Donnerstag) an der Umfrage des Zweckverbands zum geplanten interkommunalen Gewerbepark an der A8 teilgenommen.

Zum Zweckverband „Verband Region Schwäbische Alb“ haben sich zwölf Kommunen zusammengeschlossen, um gemeinsam die Zukunft der Region durch die Entwicklung des Bahnhofs Merklingen und eines interkommunalen Gewerbeparks „zu sichern“. Für den Gewerbepark wurden bislang der Standort an der A8 und die Größe von maximal 50 Hektar festgelegt.

Um die Ansichten der Einwohnerschaft zu diesem Vorhaben zu erheben, hat der Zweckverband die Umfrage gestartet. Um ein differenziertes Meinungsbild zu erhalten, sei eine möglichst breite Beteiligung wünschenswert. Der Zweckverband bittet daher die Einwohner im Verbandsgebiet um ihre Teilnahme.