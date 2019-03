Für jeden Bauwilligen einen Bauplatz

Auch die Fraktion der LAB (Laichinger Allgemeine Bürgerliste) hat sich für die Kommunalwahlen am 26. Mai aufgestellt. Sie geht mit 23 Kandidaten ins Rennen. Als Schwerpunkte nennt die LAB, deren Sprecher weiterhin Bernhard Schweizer ist, unter anderem den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit, die Schaffung von Arbeitsplätzen, Familienfreundlichkeit und „nachhaltige Sozialstrukturen“. Anders als so manch andere Fraktion hat sich die LAB noch nicht verabschiedet von der Neugestaltung des Bereichs zwischen Bücherei, Sparkasse und zentralem Parkplatz.

Nach wie vor sei die Realisierung eines „städtebaulichen Gesamtkonzepts“ für das Gebiet „Östlich Radstraße“ ein Ziel der LAB, teilt diese mit. Unter Einbeziehung der Flächen, die der Stadt gehören, soll ein „attraktives Gesamtbild mit Platzgestaltung“ geschaffen werden. Laut Mitteilung gehöre dazu auch die Überlegung, die Stadtbücherei zu erweitern oder gar neu zu bauen.

Angesiedelt sein soll in dem neuen Ensemble auch ein Touristik-Büro, die Stadtinformation, Bürgerbüros, womöglich eine Tiefgarage sowie Wohnflächen und Einrichtungen „für alle Generationen“.

Die LAB präsentiert sich selbstbewusst. In den vergangenen fünf Jahren habe sie mit ihren sieben Fraktionsmitgliedern „eine ausgewogene und für Laichingen erfolgreiche Kommunalpolitik“ gemacht. Als Erfolge nennt sie die Stärkung der Familien, den „Windelzuschuss“, den Beginn der neuen freien Jugendarbeit.

„Räumliche Trennung“ der EKS

Großen Wert legt die LAB auf das „soziale Leitbild“ der Stadt und auf die Familienfreundlichkeit Laichingens. Zwar seien Arbeitsplätze wichtig und Platz für Gewerbe – die LAB sieht das geplante interkommunale Gewerbegebiet zwischen Merklingen und Nellingen „positiv“ –, allerdings dürften darüber hinaus viele andere Faktoren, die wichtig seien für eine attraktive Stadt, nicht vergessen werden.

So will sich auch die LAB für bezahlbaren Wohnraum stark machen, aber auch für ausreichend Kita- und Kindergartenplätze und die Bildung. Hier plädiert die LAB für ein „regionalen Schulkonzept“. Hierfür müssten die Umlandgemeinden zwingend ins Boot. Konkret fordert die LAB eine „räumliche Trennung“ der EKS – der Gemeinschaftsschule und der Grundschule. Die Gemeinschaftsschule soll östlich der Realschule neu gebaut und der Grundschulstandort Henzenbuch aufgegeben werden. Auch plädiert die LAB für den Bau einer Mensa und den Neubau einer Mehrzweckhalle südlich der Feldstetter Straße. Und die DSH? Diese könne „nach und nach“ zur reinen Sporthalle mit „Aula-Charakter“ umgenutzt werden. Für die Kultur schwebt der LAB eine „Kulturhalle“ vor (mit Sportnutzung).

Auch der derzeit viel diskutierte Klima- und Umweltschutz spiele für die LAB eine Rolle. Sie plädiert für eine „Balance“ zwischen Flächenverbrauch und landwirtschaftlichen Interessen. Jedoch: Auf neue Wohnbaugebiete will die LAB nicht verzichten. Sie stellt klar: „Wir wollen, dass Laichingen moderat weiter wächst und jeder Bauwillige die Möglichkeit zum Bau eines Eigenheimes hat.“ Die Bauplatzsituation in der Kernstadt und den Teilorten sei „alarmierend“. Zwar wird das Neubaugebiet „Falge“ in Suppingen erweitert, jedoch müssten sowohl in der Kernstadt als auch in den Teilorten „dringend“ neue Baugebiete ausgewiesen werden. Gleichzeitig sollen verstärkt „Baulücken“ geschlossen werden, hier sieht die LAB „erhebliches Potenzial“.

Für die Stärkung des Tourismus gibt die LAB das Ziel aus, dass Laichingen als Mitglied ins Biosphärengebiet aufgenommen wird.

Das sind die Kandidaten

Für Laichingen: Bernhard Schweizer, Alexander Stuhlinger, Thomas Häberle, Silke Gerber, Sabine Schwenkglenks, Heidi Wiedmann, Jan Bütehorn, Michael Brückmann, Halil Kilic, Armin Kirsamer, Richard Otto Lehmann, Steffen Leucht, Klaus-Günther Simml.

Machtolsheim: Tobias Erz, Tristan Erz, Peter Manger, Markus Scheid,.

Suppingen: Heidemarie Burkhardt, Beate Bückle, Hansjörg Götz.

Feldstetten: Kurt Pöhler, Martina Bäumler, Julian Weber.