Für den Töff-Club geht es hoch hinaus

Zu einer Sommerausfahrt sind jüngst Mitglieder des Motorradfahrer-Clubs Töff-Club Alb aus Laichingen aufgebrochen. Auf 21 Motorrädern machten sich bei strahlendem Sonnenschein 22 Teilnehmer auf den Weg in den Schwarzwald.

Ziel war der neue Testturm der Firma Thyssen in Rottweil. In dem 246 Meter hohen Turm werden unter anderem Expressaufzüge und Hochgeschwindigkeitsfahrstühle getestet. Die Laichinger erkundeten nach der Turmbesichtigung und einem Mittagessen den Schwarzwald. Ziel am Abend war die Gisiboden-Alm, dort übernachtete die Gruppe, es wurde auch gefeiert. Für den nächsten Tag hatte Stefan Riedmeier eine tolle, kurvenreiche Strecke durch schöne Schwarzwaldtäler, über den Feldberg und schließlich wieder auf die Alb vorbereitet. Trotz einer kleinen „Dusche“ am Samstag und der großen Hitze am Sonntag sei es „mal wieder ein super-Motorradwochenende“ gewesen, so der Töff-Club Alb. Mehr Bilder unter www.toeffclub.de