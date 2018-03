Förderverein will Kindern weiter zur Seite stehen

Der Förderverein der Grundschule Feldstetten hat sich zu seiner Mitgliederversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Feldstetten getroffen. Die Vorsitzende Andrea Oesterle begrüßte zu Beginn die Versammlung, besonders auch Ortsvorsteherin Elisabeth Enderle, ihren Stellvertreter Kurt Pöhler und die Rektorin der Grundschule Feldstetten, Silke Ann-Charlott Meinen.

Projekt Kernzeitbetreuung

Anschließend berichtete Oesterle über das Projekt „Kernzeitbetreuung“, welches die Vorstandschaft des Fördervereins im Jahr 2017 viel beschäftigt hat. Der Einsatz habe sich gelohnt. Seit Beginn des laufenden Schuljahres 2017/2018 gibt es nun die Kernzeitbetreuung an der Grundschule in Feldstetten, so ermöglichte dadurch der Förderverein, dass die kleine Grundschule in Feldstetten auch „mit der Zeit geht“.

Sodann berichtete Schriftführerin Daniela Siehler über die Aktionen und Projekte aus dem vergangenen Jahr. Auch im Jahr 2017 konnte der Förderverein – Dank der Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen und diversen Aktionen wie beispielsweise Salatverkauf am Feldstetter Dorfhock sowie Altkleidersammlung – die Schüler und die Schule in Feldstetten finanziell bei diversen Projekten und Anschaffungen unterstützen. So war es unter anderem möglich, zusätzliche Kleingeräte für den Sportunterricht anzuschaffen, sowie beliebte Pausenspiele und Geräte für den Schulhof; des weiteren waren verschiedene Theaterbesuche und Theaterworkshops für die Kinder möglich. Für die Eltern waren Dank des Fördervereins die Aktionen ohne zusätzliche Kosten oder der finanzielle Aufwand gering. Außerdem übernahm der Verein wieder die Kosten für das Präventionsprojekt „Klasse 2000“.

Schatzmeister Joachim Schwenk erstattete Bericht über die finanzielle Situation des Vereins. Der Verein stehe gut da und könne auch in Zukunft anstehende Projekte verwirklichen und bezuschussen.

Kurt Pöhler bedankte sich im Namen der Kommune bei der Vorstandschaft für ihren Einsatz und erklärte die Wichtigkeit der Unterstützung der Grundschule in Feldstetten.