Förderverein der Stadtbücherei hat einigen neuen Vorsitzenden

Der neue Vorsitzende des Fördervereins Stadtbücherei Laichingen heißt Friedemann Schlumberger. Der bisherige Rektor des Graf-Eberhard-Gymnasiums in Bad Urach wurde in der Hauptversammlung des Fördervereins einstimmig gewählt, nachdem die seitherige Vorsitzende, Marlene Häberle, auf eine weitere Kandidatur verzichtet hatte. Viel Lob gab es für die scheidende Leiterin des Vereins: Mit „Herz, Seele und Fachkompetenz“, so Friedemann Schlumberger, hat Marlene Häberle mehrere Jahre lang eine „landesweit beachtete Rarität“ geleitet, nämlich eine Stadtbücherei, die vom Büchereiförderverein betrieben wurde.

Die Wahlen zum Vorstandsgremium brachten neben dem Wechsel im Vorsitz nur geringfügige Veränderungen: Stellvertretende Vorsitzende bleiben auch in den nächsten beiden Jahren Gabriele Reulen-Surek und Brigitte Mayer. Als neue Kassiererin und Nachfolgerin Schlumberges wurde nunmehr Edith Grabner bestellt. Kassenprüfer Richard Straub und Schriftführer Heinz Surek behalten ihre Ämter, und als Beisitzer fungieren Richard Behlmer, Margrit Mangold, Wolfgang Seeger und Doris Schlumberger.

So viele Medien ausgeliehen

Erstaunliches zum Stand der Bücherei wusste deren Leiterin, Marion König, zu berichten: 40 000 Besucher seien im Berichtsjahr in die Bücherei gekommen und hätten 120 000 Medien ausgeliehen. Damit stehe man an der Spitze im Regierungsbezirk Tübingen. Von einem „Paradigmenwechsel“ sprach die Büchereileiterin: Der digitale Wandel habe dazu geführt, dass man nunmehr sowohl gedruckte als auch digitale Medien anbiete. So habe man im vergangenen Jahr über 35 000 E-Books angeboten. Bei allen Serviceleistungen, Leseförderung für Kinder und Jugendliche, „Minis in der Stadtbücherei“, Fernleihe, Kooperationsvereinbarungen mit den Schulen, literarische Veranstaltungen und dergleichen mehr sei der Angebotskatalog „extrem explodiert“, sagte König. Dem Förderverein dankte sie für die großzügige Unterstützung, etwa die Finanzierung für die Kleinkinder-Leseförderung „Minis in der Stadtbücherei“, die Bereitstellung der Bücher aus der „Spiegel“-Bestsellerliste, den „Spielenachmittag für Erwachsene“, den Gabriele Reulen-Surek und Elisabeth Hettinger stemmen, und überhaupt die „ideelle Unterstützung“ auf vielen Gebieten.

Wie in den vergangenen Jahren, so wurde auch bei der diesjährigen Hauptversammlung der Platzmangel in der Bücherei beklagt, und so wünscht man sich eine „deutliche Vergrößerung“ der Einrichtung. Dazu wolle man, so wurde beschlossen, Bürgermeister Klaus Kaufmann und die Fraktionen im Gemeinderat bitten, zusammen mit Vertretern des Fördervereins eine oder zwei Büchereien in vergleichbaren Kommunen zu besichtigen, um Anregungen zu erhalten, wie man die Laichinger Stadtbücherei weiter ausbauen könnte.