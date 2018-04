Europameister und Schaffer neue Ehrenmitglieder

Der Vorsitzende der Schützengilde Laichingen Willi Schwenkschuster hat bei der Generalversammlung des Vereins im Gasthaus Rössle zahlreiche Mitglieder begrüßt. Neben Ehrungen standen auch Wahlen auf der Tagesordnung der Sitzung.

Zuerst gedachte die Versammlung der Mitglieder, die im vergangenen und laufenden Jahr gestorben sind. Nach Feststellung der satzungsgemäßen Ausschreibung berichtete der Vorsitzende Willi Schwenkschuster dann über die Ereignisse und Unternehmungen der Schützengilde im vergangenen Jahr. Im Frühjahr/Sommer wurden die Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften ausgeführt, mit Beteiligung von Schützen der Schützengilde, aber auch als Aufsichtspersonal bei den einzelnen Wettbewerben.

Das beliebte Stadtpokalschießen war wie vergangenen Jahr ein Höhepunkt des Vereins. Ein besonderer Dank, so der Schützenverein in seiner Mitteilung, geht auch „an die zahlreichen Laichinger Firmen“, die Sachpreise gestiftet haben. Am Sommerferienprogramm der Stadt hatte sich die Gilde mit „Kimme und Korn“ beteiligt, und im Herbst wurde das 8. Laichinger Ordonnanzgewehr-Pokalschießen mit Schützen aus der Region veranstaltet. Ein großer Erfolg sei auch das Anfang 2018 zum zweiten Mal veranstaltete K 98-Pokalschießen gewesen. Willi Schwenkschuster verwies außerdem auf erfolgte Instandhaltungsarbeiten an den Schießanlagen. Beim Neujahrsempfang der Stadt wurde dieses Jahr die Bewirtung durch die Schützengilde übernommen. Das Jahresessen der Mitglieder fand diesen Januar statt, unter zahlreicher Beteiligung der Schützen. Willi Schwenkschuster dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz für die Schützengilde und kündigte weitere Reparaturarbeiten für das laufende Jahr an.

Vorstand entlastet

Schriftführer Ralf Stucke berichtete über die Aktivitäten des Ausschusses und die vorgesehenen Termine in 2018. Danach gab Kassierer Jürgen Mändle einen Überblick über die finanzielle Lage des Vereins. Diesen Bericht erläuterte anschließend Willi Schwenkschuster, besonders in Hinblick auf den Ertrag aus dem Wirtschaftsbetrieb und die Kosten des Schießbetriebes.

Die Schießleiter – Gewehr Felix Janda; Pistole: Manfred Renz (in Vertretung durch Michael Rehm); Jugend: Fabian Janda – berichteten anschließend über die sportlichen Aktivitäten und Ergebnisse bei den Vereins-, Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften.

Im Anschluss an diese Berichte beantragte Kassenprüfer Eugen Kirschmer die Entlastung des Kassierers, des Vorstandes und des Vereinsausschusses. Alle wurden von der Generalversammlung einstimmig entlastet.

Bei den Wahlen stand die Neubesetzung des Platz- und Gerätewartes an. Peter Zimmermann erklärte sich bereit, den Posten zu übernehmen. Er wurde einstimmig gewählt. Der zweite Kassenprüfer Klaus Adamek ist nach Giengen umgezogen und stand daher nicht mehr zur Wahl, Hans Huber wurde ebenfalls einstimmig gewählt.

Kreisschützentag am Freitag

Ein Höhepunkt der Hauptversammlung war die Ehrung verdienter Mitglieder. Für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Christian Czekay, Karsten Czekay, Karin Oberneder und Eric Schmucker eine Urkunde.

Für 20 Jahre wurden Jürgen Schmid, Dennis Hamann und Martin Ruoss geehrt. Seit 25 Jahren Mitglied in der Schützengilde sind Philipp Ruopp und Albrecht Straub. Auch sie erhielten eine Urkunde und Auszeichnungen des Württembergischen Schützenverbandes und des Deutschen Schützenbundes.

Für 30 Jahre konnte Alwin Loritz geehrt werden. Seit 50 Jahre dabei sind Jürgen Mangold und Klaus Adamek. Auch sie erhielten die entsprechenden Ehrungen durch den Schützenbund und einen Geschenkkorb. Außerdem wurden Jürgen Mangold und Klaus Adamek zu Ehrenmitgliedern ernannt (Kasten).

Zum Programmpunkt Anträge und Verschiedenes berichtete Fabian Janda vom Kreisschützentag des Schützenkreises Lichtenstein, der am Vortag stattgefunden hatte. Er überreichte den erfolgreichen Teilnehmern Urkunden.