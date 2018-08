Eule – Gecko – Tiger: Wie aus T-Shirts kleine Kunstwerke werden

Zum ersten Mal hatte auch der CDU-Stadtverband Laichingen einen Programmpunkt im Sommerferienprogramm der Stadt Laichingen angeboten. Aus weißen T-Shirts wurden unter der Anleitung des Ehepaars Reif und Kerstin Specht mit Hilfe von Tierschablonen und verschiedenen Batik-Farben kleine Kunstwerke. Bei den Mädchen war erwartungsgemäß das Eulenmotiv in den Farben pink-lila der Renner. Der einzige Junge entschied sich für den Tiger in braun-orange. Solange die T-Shirts an der Sonne trockneten, gab es bei schönstem Wetter eine Abkühlung durch Wasserbombenwerfen und ein Wettrennen; es ging darum, so schnell wie möglich mit Hilfe eines Spüllappens eine Wasserkanne zu füllen. Danach hatten alle Spaß mit dem Schwungtuch oder beim Seilhüpfen mit einem Riesentau. Zum Abschluss des Mittags konnten sich die Kids mit einer Grillwurst stärken. Zu Hause mussten dann die T-Shirts entweder noch heiß gebügelt oder für acht Minuten in den Backofen werden, bevor sie dann zum ersten Mal getragen werden konnten. Die CDU möchte den Programmpunkt im nächsten Jahr gerne wieder anbieten, „vielleicht hat dann ja auch der ein oder andere Junge mehr, Lust, ein cooles Batik-T-Shirt anzufertigen“.