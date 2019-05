EU-Wahl: AfD in Laichingen stärker als SPD

Auch in Laichingen gehen die Grünen bei der EU-Wahl als Sieger hervor. Sie bekamen 19,3 Prozent der Stimmen und können damit ihr Ergebnis von 2014 verdoppeln.

Am meisten Stimmen hat am Sonntag in Laichingen mitsamt seiner Teilorte die CDU bekommen: 37,4 Prozent. Jedoch muss sie deutliche Verluste hinnehmen. 2014 noch bekam sie in Laichingen 48,7 Prozent.

Die SPD ist in Laichingen abgestürzt. Sie bekam bei der EU-Wahl nur noch 10,4 Prozent (2014: 17,5).

Erfolg für die Grünen in Laichingen. Sie konnten ihr Ergebnis verdoppeln. Von den Laichinger Wählern bekamen sie 19,3 Prozent (2014: 10 Prozent).

Auch die AfD kann zulegen. Die Europakritiker holten am Sonntagabend in Laichingen 10,9 Prozent (2014: 6,7 Prozent).

8,1 Prozent entfallen auf die FDP, 2 Prozent auf die Linke.

Wahlberechtigt bei der EU-Wahl waren in Laichingen 8008 Menschen, gewählt haben 5052.