EU-Abgeordneter Norbert Lins spricht in Laichingen

Der für die Region zuständige EU-Abgeordnete Norbert Lins wirbt in Laichingen um Stimmen für seine Partei bei der Europawahl am 26. Mai (zeitgleich mit den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg). Auf Einladung der Laichinger und Heroldstatter CDU wird Lins am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr im Rössle einen Vortrag halten.

Alle Bürger sind eingeladen. Sein Thema lautet: „Unser Europa macht stark. Für Sicherheit, Frieden und Wohlstand“. Lins werde auch Fragen beantworten. Die CDU lädt ein: „Nutzen Sie die Gelegenheit, sich jenseits der Tagesnachrichten einen persönlichen Eindruck Ihres Vertreters im Europäischen Parlament zu machen.“ Ebenfalls vorstellen werden sich die Kandidaten für den Kreistag im Wahlkreis 6 Laichingen, sowie die Kandidaten für den Laichinger Gemeinderat.