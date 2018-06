Zwischen 450 und 480 Wohneinheiten sind in den vergangenen zehn Jahren in Laichingen neu gebaut worden.

Am Mittwoch genehmigte der Bauausschuss sage und schreibe 45 neue. So darf die Firma Wohnbau Kilic zwei Mehrfamilienhäuser errichten (18 Wohnungen), in der Schulstraße; die Firma Tempus darf drei Reihenhäuser bauen (Konradstraße) sowie ein großes Mehrfamilienhaus (24 Wohnungen) in der Weberstraße.