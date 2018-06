„Es isch g’schwätzt“ – Kapitän Schmid geht von Bord

Die Feier war emotional, humorvoll aber auch nachdenklich: Alfred Schmid ist am Dienstag nach zehn Jahren als Rektor der Laichinger Förderschule in den Ruhestand verabschiedet worden. 35 Jahre befand er sich im Schuldienst. Landrat Heinz Seiffert hob die besonderen Verdienste des Pädagogen hervor, aber nicht nur er. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Es gab viele emotionale Höhepunkte bei der Verabschiedung von Alfred Schmid am Dienstagnachmittag in der Laichinger Martinschule. Einer war sicher ein Video. Hauptdarsteller darin: viele, viele Schüler, die „ihrem“ Rektor Wünsche für seine Zeit im Ruhestand mitgaben. Herzlich, menschlich, direkt – so grüßten die Schüler ihren scheidenden Chef. Ein Indiz dafür, dass der Laichinger für sie mehr war als nur ein Schulleiter. Eine Respektsperson, die aber auch den Schülern mit Respekt und Einfühlungsvermögen begegnet ist.

Viele Festredner würdigten Alfred Schmid. Johannes Treß von der Laichinger Realschule, der stellvertretend für seine Schulleiterkollegen sprach, beschied Schmid „unglaubliche Geduld und Beharrlichkeit“. Die brauchte Schmid jedoch auch. Einige Schüler bedankten sich bei ihm dafür, dass er den „Stress“ mit ihnen ausgehalten habe in den vergangenen Jahren. Und dass es ihm meist gelungen sei, den „Stress“, wenn er denn Mal aufkam, zu schlichten.

Auch Schmid selbst ließ in seiner Ansprache durchblicken, warum ihm der Abschied doch nicht ganz so leicht fällt: Eben wegen den Beziehungen zu den Menschen in der Martinschule. Er erzählte eine Anekdote. Bei einem Ausflug vor noch nicht allzu langer Zeit hätte ihm ein junger Schüler mitgeteilt: „Wenn Sie doch noch bleiben als Rektor, dann bleib’ i au.“ Leider, so Schmid, sei der Bub von Laichingen weggezogen – und so würde nun auch er die Schule verlassen.

Schmid sei ein Macher gewesen, sagten die Redner. Einer, der auch Mal in der Schule übernachtete, wenn es sein musste. Anlass dazu sah Schmid wohl des Öfteren. Statt in den Sommerferien am Strand zu liegen habe er in dieser Zeit oft in seiner Schule nach dem Rechten geschaut, zum Beispiel, wenn Umbaumaßnahmen anstanden. Dies war oft der Fall.

Ursprünglich wollte Alfred Schmid Ingenieur werden, entschied sich jedoch um und wurde Sonderpädagoge. Der Technik blieb er aber verbunden und unterrichtete sie später, genauso die Mathematik. Die andere Facette: Schmid ist den Menschen zugetan. Bevor er dann an der PH Reutlingen studierte, war er Hilfspfleger bei den Samaritern.

Schmid, der Denker und Lenker mit Herz, hatte einen Plan mit seiner Schule und führte sie mit ruhiger Hand in eine turbulente Zeit. In die heutige Zeit, in der die Inklusion über allem zu stehen scheint. Aus der Förderschule ist heute ein „sonderpädagogisches Beratungszentrum“ geworden, mit ein Verdienst von Schmid. Eng arbeitet die Martinschule mit den Laichinger Regelschulen zusammen, es gibt eine Frühförderstelle, und seit einem Jahr existiert die Kooperation mit der Ehinger Schmiechtalschule. Behinderte Schüler der Laichinger Alb werden nun in Laichingen und nicht mehr fern des Heimathauses in Ehingen unterrichtet.

Stellen attraktiver gestalten

„Ihnen lag immer das Wohlergehen der Schüler am Herzen. Sie haben mehr getan als Ihre pädagogische Pflicht“, sagte Landrat Heinz Seiffert als Vertreter des Landkreises. Der Landkreis ist der Träger der Schule und zuständig für ihre Ausstattung. Schmid habe die große Herausforderung des sich wandelnden Förderschulsektors angenommen, er habe Türen geöffnet, sagte Heinz Seiffert und stellte fest: „Die Martinschule wird auch in Zukunft gebraucht!“

Wer die Schule in Zukunft führt, ist jedoch offen. Denn noch konnte das Staatliche Biberacher Schulamt keinen Nachfolger für Alfred Schmid finden. Deshalb werden nun zunächst drei Lehrer – an der Spitze Martin Erstling – die Schule kommissarisch leiten. Auch der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel war vor Ort. An ihn erging die Bitte, doch mit dafür zu sorgen, die Stellen für Sonderschulrektoren „attraktiver zu gestalten“, so Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann. Deren gebe es im Land definitiv zu wenig, sagte auch Schulamtsdirektor Wilhelm Hitzler. Noch einmal einen wie Schmid zu finden, dies dürfte jedoch durchaus schwer werden – „Sie sind engagiert, hoch geschätzt und beliebt“, sagte Kaufmann. Dies untermalten auch seine Lehrerkollegen und noch einmal die Schüler. Sie führten jeweils musikalische Bühnenstücke vor. Teilweise kam Gänsehautatmosphäre auf.

In welchen Bereichen sich Alfred Schmid nun in seinem Ruhestand engagieren wird, ließ er noch offen. Daheim gebe es aber genügend Aufgaben, die auf ihn warteten. Den fast größten Teil seiner Rede nahmen Dankesworte ein, und er erinnerte an Menschen, mit denen er gerne seinen Abschied gefeiert hätte, die jedoch schon gestorben sind. Schmid schloss mit den Worten: „Es isch g’schwätzt.“ Der Kapitän ging von Bord. Seine Mannschaft wird ihn vermissen.