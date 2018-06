Erzählen anstatt zuschlagen

Schauen Sie Ihrem Gegenüber während des Gespräches in die Augen? Wie ein vermeintlich selbstverständliches Verhalten kulturelle Konflikte hervorrufen kann, weiß der selbstständige Pädagoge Murat Sandiki genau. Von der Stadt Laichingen und dem Helferkreis für Flüchtlinge wurde er beauftragt, sein „Coolness-Training“ für zwölf junge Flüchtlinge durchzuführen. Das jüngste Treffen hat es am Samstag im Laichinger Jugendhaus gegeben. Gerne würde der Pädagoge dort auch Jugendliche begrüßen, die in Deutschland groß geworden sind. Die Stadt wartet aber erst einmal ab.

16 gemeinsame Übungseinheiten sind mit den zwölf bis 14-jährigen Jugendlichen geplant. Die Teilnahme ist verpflichtend für Flüchtlinge dieser Altersgruppe, die in Laichingen untergebracht sind. Die Gruppe umfasst zwölf Teilnehmer. Im Kreis sitzend kommt jeder Mal zu Wort – ob freiwillig oder aufgefordert. Die meisten Jugendlichen sind aus dem südostasiatischen Raum mit ihren Eltern nach Deutschland geflüchtet. Murat Sandiki gibt die Richtung vor. Ein gemeinsamer Regelkatalog für die Gruppe hängt gut sichtbar an einem Clip-Board.

„Könnt ihr mir Regeln verraten, die ihr zuhause befolgen müsst?“, fragt Murat Sandike in die Runde. Manche melden sich sofort, andere halten sich zurück. „Hausaufgaben machen!“, schnellt es aus einem der Teilnehmer heraus. Diese Antwort lässt Sandike nicht gelten. „Es geht um die Regeln zuhause“, betont der Pädagoge. Nach anfänglichen Schwierigkeiten verstehen die Jugendlichen. Nachdem die aktivsten Teilnehmer zu Wort kamen, spricht Murat Sandike die Zurückhaltenden direkt an. Antworten wie „Den Müll nicht liegen lassen“ oder „Nicht frech zu den Eltern sein“ würden beispielsweise Angehörige der „deutschen Kultur“ noch nicht wirklich überraschen.

Das Trainingsziel klingt einfach: Die Fähigkeit erlernen, souverän mit Worten Konflikte lösen und vermeiden zu können. „Die meisten Konflikte zwischen Menschen entstehen durch Fehlinterpretationen von Mimik und Gestik“, meint Murat Sandike. „Daher ist es wichtig, sich über die bestehenden Regeln zu unterhalten, diese deutlich zu machen.“

Blickkontakt mit Vater verboten

Deshalb fragt Murat Sandike konkreter: „Dürft ihr eurem Vater direkt in die Augen schauen?“ Manche schütteln mit dem Kopf, andere werfen ein kurzes „Nein!“ in die Runde. In den meisten deutschen Familien ist es ein Zeichen von Respekt, den Gesprächspartner anzuschauen. „In großen Teilen der arabischen Kultur ist genau dieser Blick als Provokation zu verstehen“, erläutert Murat Sandike. Streitereien, die etwa durch einen solchen Blick ungewollt ausgelöst werden, gebe es nicht selten.

Um solche Konflikte zu vermeiden, helfe der sprachliche Austausch über Praktiken und Traditionen. „Das Training ist dazu da, über diese Traditionen zu sprechen und diese sprachlich zum Ausdruck bringen zu können. Die Botschaft ist, Konflikte immer mit Worten auszutragen.“ Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist die Sprachfertigkeit. Die Teilnehmer würden vermutlich viel mehr über ihre Traditionen erzählen können, wenn ihre Deutschkenntnisse ausgeprägter wären. Dazu braucht es Geduld, meint der Trainer. „Die Jugendlichen sind erst seit rund einem Jahr in Deutschland. Für diese kurze Zeit sprechen sie schon sehr gut Deutsch“, erkennt er lobend an.

Besonders freut sich Sandike aber über den Eifer der Jugendlichen, neue Wörter, Ausdrucksweisen oder Handlungsmöglichkeiten zu erfahren, die in konfliktären Situationen deeskalieren können. „Über Traditionen zu sprechen und den Blick auf andere Betrachtungsweisen zu öffnen, kann jedem Menschen nur ans Herz gelegt werden. Man wird sich der eigenen Identität bewusster, wenn man die Unterschiede zu anderen wahrnimmt“, meint Murat Sandiki. Zusätzlich würde man lernen, durch den Kontakt negative Vorurteile zu überwinden. „Jeder Mensch hat im Erstkontakt zu anderen erst einmal Vorurteile. Entscheidend ist, ob man Menschen deshalb meidet, oder lieber den Dialog sucht.“ Das Training sei, so Sandiki, noch zielführender, sollten sich auch Menschen mit deutscher oder türkischer Prägung in der Gruppe befinden.

In der Umsetzung vermutet Sandiki aber auch eine Schwierigkeit: „Das Interesse, freiwillig mitzumachen und eine Neugier aufeinander zu entwickeln, ist bei diesen Jugendlichen schwerer zu wecken“, ist er sich sicher. Grund: Durch jahrelange Schulerfahrung seien diese Jugendlichen im Laufe des Lebens „gesättigt“ von Kursen, Lerninhalten und Lehrpersonen. Und an einem Wochenendtag hätten Jugendliche andere Prioritäten, anstatt freiwillig an einem „Coolness-Training“ teilzunehmen.

Aber auch Birgit Tegtmeyer, Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Laichingen, hält es für „wünschenswert“, dass sich an Projekten wie dem „Coolness-Training“ in naher Zukunft nicht nur Flüchtlingskinder beteiligen. Konkrete Projekte könne sie aber noch nicht vermelden. „Die Jugendlichen aus der Coolness-Gruppe kommen nächstes Jahr von den Vorbereitungsklassen in die normalen Schulklassen. Spätestens dann peilen wir Projekte an, in denen die Flüchtlinge mit hiesigen Jugendlichen vermehrt in Kontakt kommen.“