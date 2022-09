Erstes Spiel der Saison des TSV Laichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 17. September startete die weibliche C-Jugend als erste Mannschaft des TSV Laichingen in die Saison. Am frühen Morgen ging es los nach Biberach.

Die Biberacher erwischten den besseren Start, doch die Laichinger waren sofort stark dabei. Bis zur 20. Minute blieb es bei meist einem Tor Rückstand für unsere Mädels, doch dann konnte man die Führung durch eine sehr starke Abwehr und ein abwechslungsreiches Angriffsspiel drehen und bis zur Pause führten sie mit 9:11.

An diese starke Leistung wollte man nach der Pause anknüpfen. Was auch bis zu einer Führung von 13:17 gelang. Dann jedoch konnte man die Bälle im Angriff nicht mehr sicher verwerten und die Biberacher konnten in der 39. Minute zum 20:20 ausgleichen.

Die Laichinger zeigten sich willensstark nochmal die Führung zu übernehmen, doch die Biberacher hatten das bessere Ende und gewannen so das stark umkämpfte Spiel auf Augenhöhe mit 26:23.

Etwas enttäuscht, aber zufrieden mit der Leistung, fuhren die Laichinger wieder nach Hause.

Es spielten: A. Schwenkedel (7), L. Schmidt (6), K. Rübsteck (6), F. Napoleone (3), J. Maier, L. Oesterle, A. Kula, M. Kirsamer (1), C. Badowsky. Trainer: A. Schiele, A.Kirsamer.