Erstes Herrenteam schwimmt weiter auf Erfolgswelle

Das Kurzfazit vom jüngsten Spieltag der Tischtennisspieler im TV Merklingen lautet: Sieg, Remis, Niederlage. Die restlichen vier TSV Teams hatten am vergangenen Spieltag frei.

Auch nach dem dritten Spieltag der Tischtennis-Kreisklasse A schwimmt die erste Herrenmannschaft des TSV Laichingen weiterhin auf dem Kamm der Erfolgswelle. Durch den 9:3-Sieg beim TSV Herrlingen VI verteidigte sie damit überdies verlustpunktfrei die Tabellenspitze.

Bereits zum dritten Mal erlebte das Team eine für Tischtennisverhältnisse außergewöhnlich stimmungsvolle Atmosphäre. Ursache für dieses seltene Ambiente in der Blausteiner Lixhalle war, dass der TSV Herrlingen, neben dem SC Staig zweifelsohne die Tischtennis-Hochburg im Großbezirk Ulm (darunter auch etliche bayerische Vereine), an diesem Spieltag gleichzeitig sieben Partien unter beachtlicher Zuschauerkulisse austrug.

Dadurch eher beflügelt als gehemmt, spielte das Laichinger Sechser-Ensemble an den Platten, denn alle Akteure bestätigten oder verbesserten sogar leicht ihre aktuellen Ranglistenpunkte. Zu letzteren zählte das vordere Paarkreuz mit Herbert Schmid und Thomas Schwenkedel, die wie Reiner Nübling, der gegenwärtigen Nummer drei, jeweils ihre beiden Einzel gewannen sowie Philipp Wagner, der - obwohl aufgrund einer Fußverletzung leicht gehandicapt - sein Match ebenfalls siegreich gestaltete.

Zuvor hatten sich die Doppel Reiner Nübling/Günter Schmid und Thomas Schwenkedel/Herbert Schmid mit 3:1- respektive 3:0-Sätzen durchgesetzt. Das Duo Oliver Lehner/Philipp Wagner hingegen verlor in vier Sätzen (1:3). Die restlichen zwei Zähler gaben Oliver Lehner und Günter Schmid nicht ganz chancenlos in ihren Einzeln ab.

Die zweite Saison-Niederlage musste die zweite Herrenmannschaft in der Kreisklasse A beim Tabellenzweiten SC Lehr II mit 4:9 einstecken. Nach den drei Eingangsdoppeln führte das TSV Team mit 2:1. Lehner/Lehner und Karakurum/ Partenheimer siegten und Schmauder/Söll verloren knapp im fünften Satz mit 2:3. In den Einzeln punkteten Heinz Dieter Söll und Thorsten Schmauder. Ohne Sieg blieben Kurt Lehner, Karlheinz Lehner, Mehmet Karakurum und Ralf Partenheimer.

Der SC Lehr bleibt mit 6:0 Punkten vorne mit dabei, Laichingen ist mit 2:4-Zählern auf dem siebten Platz. Zum zweiten Saisonsieg kam das Hobbyteam. Beim VFL Munderkingen siegten sie hoch mit 8:1 und sind mit aktuell 4:0 Punkten auf dem ersten Platz. In den Doppeln und Einzeln siegten Dieter Fuhlbrügge/Joachim Körner und Karl Wörz/Michael Schwenkschuster. Peter Schmid spielte nur in den Einzeln und siegte und verlor einmal. Vier Heimspiele und zwei Auswärtsspiele stehen am kommenden Samstag auf dem TSV Spielplan.