Erster Waldkindergarten auf der Laichinger Alb in den Startlöchern

Der Waldkindergarten soll mit einem modernen, geräumigen Wagen ausgestattet werden. Die Stadt Laichingen rechnet inklusive Ausstattung mit Gesamtkosten in Höhe von 50500 Euro. Der Wagen bietet laut Stadtverwaltung auf kleinem Raum nahezu die gleichen Möglichkeiten wie in einer gängigen Einrichtung. Der massive Aufbau mit Holzkonstruktion und großen Fenstern ermöglichen ein angenehmes Raumklima. Der Wagen ist beheizbar und bietet Unterschlupf zum Aufwärmen an kalten und nassen Tagen. Außerdem verfügt er über einen Garderobenbereich und eine sanitärische Einrichtung. Darin befindet sich eine Kompost-Toilette, ein Waschbecken und eine Wickelmöglichkeit. Im Aufenthaltsbereich finden alle Kinder Platz für einen morgendlichen Stuhlkreis, zum Malen oder Basteln oder als Rückzugsmöglichkeit.

Der Wagen wird unterhalb des Ziegelwäldles auf der Wiese aufgestellt, wo auch bei Wind und Wetter keine Gefahr von Bäumen ausgeht. Als Waldstück wird das nah gelegene Waldstück beim Asem genutzt. Die Waldfläche bietet ein unterschiedliches Gelände und setzt der Kreativität der Kinder keine Grenzen.