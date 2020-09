Erster Rallye-Sprint der Laichinger Alb ist ein Erfolg

Der erste Rallye-Sprint auf der Laichinger Alb ist ein Erfolg. Die Motorsport Clubs UMC Ulm und MSC Laichingen ermöglichen im Corona-Jahr die beiden einzigen Rallye-Veranstaltungen Süddeutschlands als starke Veranstaltergemeinschaft.

Nachdem die Rallye Ulm normalerweise am 7. März beginnt und den Start der Rallye-Saison in Baden-Württemberg markiert, sollte sie in diesem Jahr die erste und sogleich auch die letzte Veranstaltung für ein halbes Jahr sein. Mit Hygienekonzept und Erfassung von Teilnehmerkontaktdaten konnte die Veranstaltung noch kurz vor dem Lockdown stattfinden. Für die erste Rallyeveranstaltung auf der Laichinger Alb mit drei Wertungsprüfungen unter Federführung des MSC Laichingen starteten bereits im vergangenen Jahr die Planungen. Diese verschwanden durch die Corona-bedingten Unsicherheiten jedoch zunächst einmal wieder in der Schublade. Die endgültige Entscheidung für das Rennen in einem kleineren Rahmen, einem sogenannten Rallye-Sprint mit einer Wertungsprüfung fiel erst knapp vier Wochen vor dem angesetzten Termin am vergangenen Samstag und verlangte so dem Organisationskomitee einiges ab. Genehmigungen mussten erneuert, ein Hygienekonzept entwickelt und viele erforderlichen Helfer mussten gefunden werden.

Das Rennen selbst erfreute sich dann großem Zuspruch. Von den 75 ausgeschriebenen Startplätzen konnten 67 vergeben werden. Zusätzlich zu Fahrer und Beifahrer jedes Teams durfte ein Helfer mit anreisen. Alle Teilnehmer wurden registriert und mussten eine Corona-bedingte Selbstauskunft ablegen – bevor sie Zutritt zum Veranstaltungsgelände rund um das Clubheim des MSC Laichingen erhielten. Auf dem gesamten Gelände herrschte Maskenpflicht, die von den Teilnehmern vorbildlich eingehalten wurde. Die Vorfreude, wieder ihrem Hobby nachgehen und sich messen zu können, war Fahrern und Beifahrern anzumerken, hierzu trug auch der 7,5 Kilometer lange Rundkurs auf den Gemarkungen von Suppingen, Berghülen und Laichingen bei. Schnelle Passagen und anspruchsvolle Kurven forderten Teams und Material.

Alles in Allem verlief die Veranstaltung ohne Zwischenfälle und das Team Rainer Noller und Tanja Schlicht aus Öhringen konnten sich mit ihrem Mitsubishi Lancer Evo als erste in die Siegerliste eintragen. Den zweiten Platz belegte das Team Jochen Baumhauer und Laura Dangel vom UMC Ulm in einem Audi TTRS. Tom Kässer und Stephan Schneeweiß komplettierten mit ihrem Honda Civic das Podium.

Bestes Team des MSC Laichingen waren Steffen Schmid und Tanja Nrecaj im Citroen C2R2max auf dem fünften Gesamtrang. Ebenfalls für den MSC Laichingen startete Anna-Carin Föhner mit ihrem Fahrer Jonas Rinke aus Landau mit einem Suzuki Swift Sport. Die beiden sahen nach einer langen Serie technischer Defekte endlich einmal wieder das Ziel und belegten den 41. Gesamtrang sowie den fünften Platz in ihrer Klasse. Den Sieg in der Mannschaftswertung sicherte sich das Team ASF Racing (Noller/Schlicht, Schmid/Nrecaj, Loof/Eichnauer, Rinke/Föhner, Härle/ Blumeich) aus Suppingen vor den Teilnehmern des UMC Ulm (Scherer/Damm, Baumhauer/Dangel, Breitinger/Breitinger, Damm/ Damm, Glatzel/ Glatzel).

„Der Dank des MSC Laichingen und UMC Ulm geht nochmals an alle Teilnehmer, Helfer, Behörden sowie Anlieger an Strecke und Veranstaltungsgelände, die einen tollen ersten Rallye-Sprint ,Laichinger Alb’ ermöglicht haben“, so die Verantwortlichen der Vereine. Die Veranstalter hoffen zudem, dass beim nächsten Rennen auf der Laichinger Alb auch wieder Zuschauer an der Strecke stehen werden.