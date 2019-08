Erster Härtetest für den TSV Laichingen in der Kreisliga B

Am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Alb müssen der TSV Laichingen und die Spielgemeinschaft Machtolsheim/Merklingen zwei dicke Brocken aus dem Weg räumen, wenn der nächste Drei-Punkte-Gewinn eingefahren werden soll. Der SV Suppingen will gegen den SC Lehr die ersten beiden Punkte herausspielen, der SV Feldstetten fährt nach Ballendorf.

„Wir haben nach unseren Möglichkeiten wieder eine gute Partie abgeliefert. Aber Nellingen war vor dem Tor cleverer und hatte am Ende mehr Kraft“, sagt Ufuk Güner, Trainer des SV Feldstetten nach dem 0:3 gegen die SGM Nellingen/Aufhausen. Auf eine ähnliche Konstellation kann sich der SV Feldstetten auch am morgigen Sonntag einstellen, wenn er beim SV Ballendorf antreten muss. Die Ballendorfer stellten beim 4:4 in Berghülen zumindest ihre Offensivequalitäten unter Beweis.

Die Spielgemeinschaft Nellingen/Aufhausen hakte die Partie dagegen erstmal als Pflichtsieg ab und hat mit vier Punkten aus zwei Spielen den Anschluss an die Tabellenspitze gehalten. Genau so soll es nach dem Willen des Vereins am Sonntag auch weitergehen, wenn die SGM in Aufhausen den SSC Stubersheim empfängt. Für die Stubersheimer scheint es nach zwei Partien wieder eine schwere Saison zu werden. Deren Fußballer haben nach zwei Partien schon zehn Gegentore hinnehmen müssen. Nach zwei Siegen läuft es für den TSV Laichingen wie gewünscht, bevor es am Sonntag zu einer sehr anspruchsvollen Aufgabe kommen wird. Der nächste Gegner, der FC Langenau, hat vor der Saison acht Neuzugänge vermeldet und gleichzeitig die erste Saisonniederlage gegen den SV Scharenstetten verdaut. „Das wird ein echter Gradmesser für uns, vor allem weil einige Spieler auszufallen drohen“, sagt Abteilungsleiter Granit Nikqi. Neben Nikqi selbst kann möglicherweise Abwehrhüne Marius Hirsch nicht spielen. Nicht dabei sind Hakan Babaoglu und Jannik Munderich, deren Offensivqualität am Sonntag sicherlich fehlen wird.

Nach einem spielfreien Wochenende hatte der SV Suppingen eine Woche Zeit, sich nach den hohen Niederlagen im Pokal in Burlafingen und am ersten Spieltag gegen den SV Pappelau/Beiningen wieder zu sortieren. Zumindest drei Punkte ist der Gegner aus Lehr dem SV Suppingen voraus. Lehr kassierte in der vergangenen Woche ein 1:3 in Pappelau. Nun tritt die Elf aber gegen Suppingen an.