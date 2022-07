Erste Podiumsplatzierungen für junge Kartfahrer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 10. Juli waren die Kartfahrer des MSC-Laichingen e.V. im ADAC beim Kartrennen des MSC Sielmingen am Start. Die drei Starter des MSC reisten am Sonntag, gemeinsam mit Familie und Fans, auf die Fildern. Bei sonnigem Wetter erreichte Felix Töller einen hervorragenden 10. Platz, Julian Weber fuhr mit Platz 3 zum ersten Mal aufs Podium und Luca Bartuli erreichte, mit der gesamt besten Laufzeit im ersten Durchgang, den 2. Platz und machte somit das Doppelpodium für die noch junge Kartgruppe des MSC-Laichingen perfekt.

Trainer Andreas Bückle zeigte sich stolz auf seine Rennfahrer und berichtete: „Die Jungs sind konzentriert geblieben und haben sich ihr Ergebnis sehr verdient. Nun gilt es kommende Woche an das Ergebnis anzuknüpfen und auch beim überregionalen Rennen unter die ersten 15 in der Klasse zu fahren.“

Am kommenden Sonntag findet das vorletzte Rennen der Saison in Bittenfeld statt, bevor es in 14 Tagen zum Saisonfinale nach Albstadt Zollernkreis geht.

Am letzten Juli Wochenende, dem 31. Juli, findet das Oldtimertreffen mit Hofhock, am MSC-Heim bei der Tiefenhöhle, statt. Hier kann man die jungen Kartfahrer und ihre Rennkarts auch persönlich kennenlernen. Alle Oldtimerfans sowie Motorsportinteressierte sind recht herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf viele Oldtimer (Autos und Motorräder), die zu unserem Oldtimertreffen kommen. Jedes Fahrzeug erhält ein kleines Willkommensgeschenk. Dabei sein lohnt sich!