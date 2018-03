Erste Mannschaft spielt besser, aber nicht gut genug

Zwei Siege und zwei Niederlagen, so die Bilanz der aktiven Tischtennismannschaften des TSV Laichingen. Die Spielberichte des Vereins:

Die grobe Faustregel, dass das Potenzial eines Tischtennisteams bei einer personellen Verstärkung im vorderen Paarkreuz um eine halbe Spielklasse ansteigt, bestätigte die erste Herrenmannschaft des TSV Laichingen gegen den SC Lehr II. Verloren sie bei den Ulmer Vorstädtern in der Hinrunde ohne Kurt Lehner, ihre nominelle Nummer eins, noch mit 2:9, war diesmal mit ihm beinahe etwas in der heimischen Jahnhalle zu holen. Dass der TSV aber dennoch mit 6:9 verlor, war nicht zuletzt der angeschlagenen Gesundheit von Oliver Lehner geschuldet. Er musste seine zwei Einzel an Gegner abtreten, die er zuletzt im Vollbesitz seiner Kräfte bezwungen hatte. Außer ihm blieben auch Herbert Schmid und Philipp Wagner in ihren Soloauftritten ohne Erfolg. Dafür glänzte Reiner Nübling im mittleren Paarkreuz mit zwei gewonnenen Einzeln. Auch Kurt Lehner und Thomas Schwenkedel erfüllten mit je einem Matchgewinn im ersten Durchgang das Plansoll. In ihrem Eingangsdoppel hatten sie eine 6:1-Führung im fünften Satz noch verspielt. Da sich die Duos Reiner Nübling/Herbert Schmid und Oliver Lehner/Philipp Wagner durchsetzen konnten, lautete der Zwischenstand nach sieben Matches etwas überraschend 5:2 für den TSV Laichingen.

Durch die äußerst knappe 7:9-Niederlage gegen den TSV Herrlingen V rutscht die zweite Herrenmannschaft immer weiter in den Abstiegsstrudel der Kreisliga A. Mit nur sieben Pluspunkten liegt das Team derzeit auf Platz acht von zehn. Die vier gespielten Doppel endeten 2:2. In den Einzeln erzielten Heinz Dieter Söll, Uli Rößler, Mehmet Karakurum, Kevin Würfel und Günter Schmid jeweils eine Niederlage und einen Sieg. Michael Bubeck verlor beide Partien knapp. Aus den vier ausstehenden Partien sollten mindestens zwei Siege gegen die auf Platz neun und zehn liegenden Teams geholt werden.

Einen weiteren deutlichen Sieg Richtung Aufsteig holte das dritte Team im Derby gegen den TSV Berghülen mit 9:0 in der Kreisliga B. In den Doppeln spielten Schmauder/Gruhler gegen Frank/Nübling 3:0, Schmid/Wittstock gegen Mutschler/Müllner 3:0 und Partenheimer/Lehner gegen Frank/Eißler 3:0. Die sechs Einzel waren dann nur noch Formsache. Ganze zwei Sätze überließen die Laichingen Akteure den Gästen. Das Satzverhältnis lautete 27:2.

Auch ohne ihren abwesenden Kapitän Karl Wörz kam das vierte Herren-Team zu einem weiteren Sieg. Gegen den letzten der Kreisklasse, den VfL Munderkingen II, siegten sie mit 8:2 in der Jahnhalle. Thomas Mangold / Dieter Fuhlbrügge und Joachim Körner / Dennis Stucke siegten jeweils mit 3:0 Sätzen in den Eingangsdoppeln. Die sechs weiteren Punkte wurden dann ohne Probleme in den Einzeln geholt. Laichingen bleibt auf dem dritten Rang.