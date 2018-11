Erst tödlich, jetzt glimpflich: Erneuter Unfall an umstrittener Stelle

Erst ein tödlicher Unfall Ende Oktober, jetzt hat es an der gleichen Stelle wieder geknallt: Zum Glück ging der Unfall am Mittwochmittag aber glimpflich aus. Beteiligt waren nach derzeitigem Kenntnisstand drei Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein Laster wollte von Merklingen her kommend nach links auf die L1230 in Richtung Machtolsheim abbiegen. Dabei hat er offenbar ein entgegenkommendes, silberfarbenes Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache übersehen. Möglich ist, dass der dichte Nebel dazu beigetragen haben könnte.

An der Unfallstelle bei Machtolsheim. (Foto: rau)

Es kam zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Ein drittes Auto, das in der Einmündung der L1230 stand, wurde offenbar ebenfalls beschädigt, konnte aber gleich in Richtung Werkstatt weiterfahren. Das silberfarbene Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Erst vor knapp einem Monat hat es an der gleichen Stelle einen tödlichen Unfall gegeben. Ein 81-Jähriger kam dabei ums Leben. Er befuhr die Merklinger Straße in Machtolsheim. Am Ende der Straße wollte er nach links in die L1230 in Richtung Laichingen abbiegen und übersah dabei einen 31-Jährigen, der mit seinem Fahrzeug die L1230 von Laichingen kommend in Richtung Merklingen befuhr.

Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann (parteilos) hatte nach dem tödlichen Unfall eine Änderung der Verkehrsführung – einen Kreisel – gefordert. Nach einer kürzlich stattgefunden Verkehrsschau wurde aber entschieden, dass lediglich die Hecken zurückgeschnitten werden sollen, um die Sichtverhältnisse zu verbessern. Mit diesem Ergebnis war Kaufmann „nicht zufrieden“, aber die „rechtlichen Vorschriften“, ließen nicht mehr zu.

